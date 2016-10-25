اعتقال خلية في مدينة نابلس بتهمة التخطيط لاغتيال قياديين في فتح





القدس ـ أ ف ب ـ اعلن مصدر امني فلسطيني رسمي الثلاثاء ان الامن الفلسطيني اعتقل اعضاء خلية في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة بتهمة التخطيط لاغتيال ثلاثة قادة من حركة فتح.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “ان خلية مكونة من اربعة رجال امن خططوا لاغتيال ثلاثة من القادة هم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، والنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول”.

واضاف ان من بين اعضاء الخلية “عميدا بالامن الوطني، وقد اعتقل ثلاثة في حين ان الرابع فار من وجه العدالة، اما الهدف فكان خلق فتنة كبيرة في مدينة نابلس وقيام تحارب ما بين المخيم والمدينة”.

وتجنب اكرم الرجوب محافظ نابلس اعطاء اجوبة واضحة عن هذه المسألة، الا انه اكد ان “التحقيق يجري على اعلى المستويات”.

وقال لوكالة فرانس برس “حفاظا على السلم الاجتماعي، يجب عدم الحديث عن الموضوع قبل الانتهاء من التحقيق الذي يجري على اعلى المستويات من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس الاجهزة الامنية”.

واضاف “عندما ننتهي من التحقيق سنعلن كافة تفاصيله”.

واعتبر الرجوب ان تداول بعض المواقع الاخبارية لهذه المسألة “قبل انتهاء التحقيق يؤدي الى المساس بالنسيج الاجتماعي والسلم الامني، وهذا اخطر من الاغتيال”.

ومن جهته اكد جمال الطيراوي احد المستهدفين لفرانس برس “ان الثلاثة المعتقلين اعترفوا بانهم خططوا لعمليات الاغتيال، وكان هدفهم اقصاء القيادة السياسية الحالية”.

واضاف الطيراوي “جميعهم اعضاء في حركة فتح، ثلاثة منهم في الاجهزة الامنية المختلفة، احدهم برتبة عميد بالامن الوطني كان معتقلا لدى السلطات الاسرائيلية في السابق، والثاني برتبة رقيب وهناك مدني، اما الرابع والفار من وجه العدالة فهو برتبة رائد، وقد اعترف الثلاثة بانهم قاموا بتهديد وحرق محلات تجارية، واعمارهم فوق الاربعين عاما، واحدهم 55 عاما، وانا اعرفهم جميعا بشكل شخصي”.

وتابع “سنعرف من يقف وراءهم بعد اعتقال الشخص الرابع فلديه مفتاح حل اللغز″.

وكان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اعلن الاثنين في بيان “ان الموضوع قيد التحقيق”.

وكان مسلحون مجهولون اطلقوا النار بشكل كثيف في الاول من تموز/يوليو على منزل غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس بلدية نابلس السابق من دون اصابة احد من افراد المنزل رغم ان الشكعة كان داخله، ما تسبب بتحطم زجاج المنزل بصورة كبيرة والحاق اضرار كبيرة به.

وكشف جهاز المخابرات العامة في 24 تموز/يوليو في بيان اعتقال منفذي محاولة اغتيال الشكعة في نابلس، وقد اعترفوا باطلاق النار، كما يجري التحقيق مع متهمين اخرين.