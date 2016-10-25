مسؤول أمني: تونس تعتقل أمريكيين اثنين بشبهة الإرهاب

تونس ـ رويترز ـ قال مسؤول أمني تونسي لرويترز اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت أمريكيين اثنين “بشبهة الإرهاب” بعد أن عثرت عندهما على تسجيلات فيديو وصور تمجد تنظيم الدولة في مدينة جندوبة شمالي البلاد.

وشددت تونس -التي تعرضت العام الماضي لهجومين كبيرين قتل فيهما عشرات السياح الغربيين- إجراءاتها الأمنية لتعقب جهاديين وخلايا نائمة في العديد من المناطق.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه لرويترز أن الرجلين البالغة أعمارهما 23 و29 قالا إنهما جاءا لتونس لدراسة الإعلام مضيفا أن أحدهما اعترف بأنه تزوج تونسية كانت في سوريا.

وقال إن السلطات الأمنية أرسلت المتهمين للمثول أمام القطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في تونس.