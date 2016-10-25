المراقبة المشددة للتحالف تبقي آلاف اليمنيين عالقين داخل بلادهم وخارجها

صنعاء ـ أ ف ب ـ باتت مغادرة اليمن لمتابعة التحصيل الجامعي في الهند حلما صعب المنال لعبد السلام خالد، في ظل الرقابة المشددة التي يفرضها التحالف العربي بقيادة السعودية على المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

ويدفع الثمن أيضا مصابون بحاجة الى علاج ملح ومواطنون لم يعودوا قادرين على التنقل.

وخالد (34 عاما) هو واحد من آلاف لا يستطيعون مغادرة اليمن بسبب قيود التحالف على الملاحة البحرية والجوية منذ بدأ عملياته في آذار/مارس 2015. وشدد التحالف هذه القيود في آب/اغسطس مع وقف حركة الملاحة في مطار صنعاء.

ويقول خالد المقيم في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ ايلول/سبتمبر 2014 لوكالة فرانس برس، انه كان يأمل في متابعة تعليمه العالي ونيل شهادة ماجستير في اللغة الانكليزية بالهند بناء على منحة حصل عليها، الا انه بات حاليا عالقا في العاصمة.

ويضيف “الطرق غير آمنة لأصل الى المطارات (الاخرى)، لذلك لا أستطيع إكمال دراسة الماجستير في المستقبل القريب”.

ويشهد اليمن منذ اكثر من عامين نزاعا داميا سيطر خلاله المتمردون الحوثيون على صنعاء، وتقدموا في اتجاه مناطق اخرى في الوسط والجنوب. ومكن التحالف القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من استعادة خمس محافظات جنوبية في صيف 2015، ولا تزال مناطق عدة تشهد غارات ومواجهات بشكل يومي.

وينفي التحالف فرض “حصار”، متحدثا عن “منع″ و”مراقبة” للحؤول دون تهريب السلاح، بحسب المتحدث باسمه اللواء احمد عسيري.

وقال عسيري لوكالة فرانس برس الثلاثاء “لا، لا يوجد حصار”، مضيفا “ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي. المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني ان ايا كان ليس بامكانه الدخول او الخروج”.

وكان التحالف يسمح بحركة ملاحة محدودة من مطار صنعاء واليه تقتصر على رحلات لمنظمات إنسانية وللامم المتحدة، وأخرى لشركة الخطوط اليمنية تخضع للتفتيش في السعودية. لكن الملاحة المدنية أوقفت بالكامل منذ آب/اغسطس، مع استئناف الغارات على صنعاء ومحيطها.

وقال عسيري “الطائرات التابعة للمنظمات الانسانية والامم المتحدة هي الوحيدة التي يحق لها الاقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه”. وردا على سؤال عن منع الطائرات المدنية، اكد ان ذلك هدفه ضمان “سلامة” طائرات الخطوط الجوية وعدم “تهريب ادوات الحرب”.

وتتهم الرياض ودول غربية ايران بتهريب اسلحة الى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويقول المدير العام للمطار خالد الشايف “المطار مغلق منذ شهرين (…) أبلغت دول العدوان ان المطار مغلق لـ 72 ساعة. تجددت الفترة 72 ساعة اخرى وأغلق المطار من يومها حتى هذه اللحظة”.

ويضيف”هناك حالات إنسانية بالآلاف: مرضى وطلاب ومغتربون” لا يستطيعون السفر، و”حالات إنسانية كثيرة جدا عانت من هذا الاجراء سواء من العالقين في مطارات أخرى او الحالات المرضية والانسانية الموجودة في الداخل”.

ويتحدث المدير العام للنقل الجوي مازن الصوفي عن “اضرار كبيرة جدا” جراء وقف حركة المطار، مضيفا “تجاوز عدد العالقين 20 الف يمني خارج البلاد يريدون العودة الى اليمن. هؤلاء لا يستطيعون الآن مواجهة نفقات المعيشة” حيث يتواجدون.

ويضيف “هناك أيضا العديد من الحالات المرضية المستعصية التي تحدث يوميا بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي”، و”هناك العديد من الطلاب” الذين لم يلتحقوا بمدارسهم أو جامعاتهم”.

وكان منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن جايمي ماكغولدريك دعا اخيرا “كل الاطراف الى السماح للرحلات باستئناف نشاطها الى صنعاء ليتمكن الناس من نيل راحة يحتاجونها بشدة”.

“كارثة انسانية”

ويؤكد نائب مدير برنامج الاغذية العالمي في اليمن أدهم مسلم وجود “صعوبات كثيرة”، بينها المطار، امام ايصال المساعدات، “تبدأ بالتصاريح الامنية والتأخير في شراء المواد الغذائية وادخالها عبر البحر والموانىء، (وتمتد) الى الطرق والجسور المدمرة، وعدم إمكانية الوصول الى كافة المناطق”.

ويقول “على سبيل المثال، لنحصل على المواد الغذائية من الشراء حتى تصل الى اليمن، نحتاج الى اربعة او خمسة شهور”.

ولا يبدو ان للنزاع اي آفاق حل او حتى تهدئة ثابتة.

واعلنت الامم المتحدة الاسبوع الماضي هدنة لمدة 72 ساعة بدءا من منتصف ليل الاربعاء، شابتها خروقات متواصلة منذ الساعات الاولى.

ومع اقتراب موعد نهايتها، حض المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد على تجديد التهدئة، بيد ان دعوته لم تلق آذانا صاغية لا من جهة الحكومة والتحالف، ولا من المتمردين.

وسمح التحالف أخيرا بشكل استثنائي بإجلاء اكثر من مئة شخص على متن طائرة عمانية لتلقي العلاج في الخارج. وكان هؤلاء بين 525 شخصا أصيبوا في غارة على صنعاء في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، أدت ايضا الى مقتل 140 شخصا.

الا ان عددا كبيرا من الجرحى لا يزال ينتظر الفرج في صنعاء.

ويقول ميثاق الجنزي الذي يعالج في احد مستشفيات صنعاء وقد بدا معصوب الرأس وعلى وجهه آثار واضحة لحروق وشظايا بصوت متعب، “هناك حالات صعبة، وهناك أشخاص متضررون أكثر مني. نرجو من الجهات المختصة والمنظمات الدولية ومجلس الامن ان يسمحوا لهم بالسفر الى الخارج لعلاجهم أو توفير العلاج والكادر الطبي لهم هنا”.

ويقول محمد الفرزاعي الذي جلس بالقرب من شقيقه مروان الذي اصيب ايضا في قصف القاعة الكبرى، “حالته تتجه الى الاسوأ (…) كل يوم، تصبح حرجة أكثر. العلاجات غير متوفرة في البلاد”، داعيا “دول العالم والدول الاسلامية وغيرها الى فتح المطارات لترحيل الحالات الحرجة”.

ونفى التحالف بداية وقوفه خلف الغارة. الا ان فريق التحقيق التابع له أقر في وقت لاحق بمسؤولية التحالف، قائلا ان القصف الذي تم على قاعة تقام فيها مراسم عزاء، نفذ بناء على معلومات مغلوطة.

ويرى الصوفي ان “هناك كارثة إنسانية والعالم ينظر الى هذه الكارثة من دون أن يتخذ إجراءات معينة للحيلولة دونها”.