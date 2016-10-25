مجلس النواب الأمريكي يصوّت على تجديد قانون عقوبات إيران في نوفمبر

واشنطن- رويترز- قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي لـ “رويترز″ اليوم الثلاثاء إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني على أقرب تقدير على تجديد التفويض لقانون عقوبات إيران لأجل عشر سنوات.

والقانون الذي ينتهي أجله في 31 من ديسمبر كانون الأول أحد الأعمال الرئيسية التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن عقب انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المساعدون إن تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أي تعديلات على التشريع الحالي سيمرّ على الأرجح بمجلس النواب، لكن مصيره في مجلس الشيوخ أقل يقيناً في ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون.