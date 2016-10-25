 وفاة لاعب منتخب البرازيل الأسبق لكرة القدم كارلوس ألبرتو عن 72 عاماً

ريو دي جانيرو- رويترز- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء وفاة اللاعب الأسبق لمنتخب البرازيل كارلوس ألبرتو – الذي سجّل أحد أجمل الأهداف في المباريات النهائية لكأس العالم ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب في 1970 على حساب إيطاليا- عن 72 عاماً بسبب سكتة قلبية.

وسجل ألبرتو الهدف الرابع لمنتخب البرازيل، الذي فاز 4-1 على إيطاليا في المكسيك، بعدما اجتاز تسعة لاعبين ليفوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثالثة.

ولعب المدافع في فلومينيسي وسانتوس وفلامنجو ونيويورك كوزموس وحصل على لقب “القائد” بفضل قدراته القيادية.

ولعب ألبرتو الظهير الأيمن السابق للبرازيل 53 مباراة مع منتخب بلاده.

وكان آخر فريق تولى ألبرتو تدريبه هو منتخب أذربيجان قبل أن يتحول إلى معلق في قناة سبورت تي في البرازيلية.