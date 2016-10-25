مصر: إحراج إثر فشل إذاعة للقرآن في مؤتمر الشباب والسيسي عايز واحد زائد واحد يساوي تسعة

القاهرة ـ “القدس العربي” ـ من منار عبد الفتاح: كانت بداية محرجة ومفاجأة، أثناء افتتاح “المؤتمر الوطني للشباب” الاثنين، تحت شعار “أبدع… انطلق” بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبينما أعلنت المذيعة الإعلامية التي بدأت الافتتاح بالاستماع إلى القرآن الكريم كبداية للمؤتمر، سمعت الكلمة الأولى من إذاعة قرآنية من الإنترنت، لكنها توقفت فجأة، وعجز المسؤولون عن إذاعتها لعدة دقائق صعبة. وقد أدى هذا إلى حالة من الخجل أمام آلاف المشاركين في المؤتمر إلى جانب ملايين المتابعين من الشعب.

وجاءت نتيجة العطلٍ الفني من جهاز الكمبيوتر الذي كان من المقرر أن يذيع فقرة القرآن الكريم، إلا أن المحاولة تكرَّرت مرتين لكن دون جدوى.

وسمع السيسي قائلاً: “هو الكمبيوتر مزرغن ولا إيه؟”.

ويأتي المؤتمر تلبية لدعوة السيسي التي أطلقها، خلال الاحتفال بعام الشباب المصري في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي بعقد مؤتمر وطني للشباب لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن.

وتعددت التعليقات الساخرة التي بدأت بالفشل في إذاعة القرآن، تلتها كلمة السيسي التي قال فيها “أنا عايز واحد زائد واحد يساوي تسعة”. وأن “حل مشاكل مصر لابد أن تبدأ من تحت أوي”.

وقال الرئيس المصري إنه يجب وضع استراتيجية لبناء التعليم وليس فقط تحسين وضعه .وأضاف السيسي أن مشاكل مصر لن تحل بالطرق والمسارات التقليدية، قائلا :”أنا مش عايز واحد زائد واحد يساوي اتنين، أنا عايز واحدة زائد واحد يساوي عايزة يساوي 3 و5 و9″.

وأوضح السيسي أنه يريد إنشاء مليون فصل دراسي كي تكون كثافة الفصول 20 طالبا فقط، مؤكدا على أن الكثافة السكانية تؤثر على جودة التعليم.

وعرض السيسي عدة تجارب لدول أخرى في تطوير التعليم، موضحا أن بعض الدول اكتفى بمجانية التعليم حتى المرحلة الإعدادية، والبعض الآخر اعتمد على تعليم مجموعة صغيرة تعليما متميزا.

وأشار السيسي إلى أن الثورة في مصر قامت لأن حالنا وصل لدرجة كبيرة من التردي، موضحا أن حل مشاكل مصر لابد أن تبدأ “من تحت أوي” على حد وصفه.