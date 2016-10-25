صحيفة: كولن باول يقول إنه سيمنح صوته لهيلاري كلينتون

واشنطن- رويترز- ذكرت صحيفة نيوزداي الأمريكية أن كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي خدم في إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، قال اليوم الثلاثاء إنه سيمنح صوته للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن باول قوله في نيويورك إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب “غير مؤهل”، وإنه باع للأمريكيين “فاتورة سلع″ لم يتمكن من تسليمها.

ونقلت الصحيفة عن باول قوله إن ترامب “أهان أمريكا بطريقة ما كل يوم”.

وأضاف الوزير الأسبق “لقد أهان الأمريكيين من أصل لاتيني، وأهان الأمريكيين الأفارقة، والمرأة، وحزبه، وحلفائنا في أنحاء العالم واحداً تلو الآخر. وأهان المحاربين القدماء”.

وأشاد باول بهيلاري كلينتون، وقال إنه يعتبر المرشحة الديمقراطية “صديقة” مشيراً إلى أنه يعرفها منذ 20 عاماً.

وأضاف “إنها ذكية ومتمكنة وكانت وزيرة خارجية جيدة”.

ونقلت الصحيفة عن باول قوله “إنها متزنة ومزاجية، وبصرف النظر عما يقول أي شخص فإنها (تتمتع) بالتحمل… أعتقد أنها مؤهلة تماماً لتكون رئيسة الولايات المتحدة وستؤدي مهمتها بتفوق”.

وأشارت رسائل مخترقة سرّبها مسؤولو مخابرات في سبتمبر، ويعتقد أن لروسيا صلة بذلك، وصف باول المرشح الجمهوري بأنه “عار وطني”، وقال إن كلينتون “جشعة” و”طموحها ليس له حد”.