﻿قرار حظر الخمور في العراق يثير انتقادات وإقليم كردستان لا يلتزم به

بغداد ـ «القدس العربي»: أثار قرار مجلس النواب العراقي، منع استيراد الخمور، موجة رفض عارمة للعديد من النواب اتهموا أحزابا متنفذة بالاستفادة منه، في وقت رفض فيه إقليم كردستان تطبيق القرار.

وتزعم النواب المسيحيون موجة المعترضين على قرار منع الخمور في العراق، حيث انتقد النائب المسيحي يونادم كنا القرار، عادا اياه مخالفة لحقوق الأقليات الواردة في الدستور وانتهاك للحريات الشخصية لغير المسلمين.

وأعرب في لقاء متلفز، عن استغرابه للقرارات المتناقضة في العراق، حيث يسمح القانون بفتح البارات الليلية ويمنع بيع الخمور، متسائلا : ماذا يشرب الناس في البارات.. العصائر أم اللبن؟ منوها إلى ان قرار المنع يتعارض مع التزامات العراق الدولية وتعهداته بمنح الاقليات الحقوق المشروعة لهم.

وأكد «كنا» ان العديد من النواب ينوون تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد القرار كونه مخالف للدستور والحريات الشخصية.

وذكر النائب المسيحي جوزيف صليوه انه تعرض للتهديد داخل البرلمان من احد النواب المعممين لأنه عارض القرار.

منوها إلى ان احد النواب المعممين قال له بان لا يخاف من فقدان الخمور لأنهم سيوفرونها للمسيحيين، مستنكرا تدهور الاوضاع في العراق ووصولها إلى هذا المستوى.

وطالب من القوى السياسية ان تعلن.. «هل العراق ماض نحو خلافة إسلامية أم ولاية الفقيه، لكي يرحل المسيحيون على العراق ويتركوه لهم». اما النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، فقد اتهم احزابا إسلامية متنفذة في السلطة، بأنها تدير البارات ومحلات القمار في العراق وتوفر لها الحماية وتحصل على عائدات مالية ضخمة منها.

وقال في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» ان الاحزاب الإسلامية التي لديها ميليشيات ،هي وراء صدور هذا القرار بهدف استغلاله لترويج تجارة تهريب الخمور التي سترتفع اسعارها بهذا القرار اضعافا وتزيد عائدات تلك الاحزاب.

وكشف الشيخ على أن زراعة الخشخاش الذي تصنع منه المخدرات اصبحت منتشرة في بعض مناطق العراق، كما ان السيارات المقبلة من إيران، تنقل يوميا كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى العراق.

واشار النائب عن جبهة الإصلاح مشعان الجبوري، أن القتال ضد التنظيم الإرهابي جاء لمنعه السكائر والكحول والحريات.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع النائبين فائق الشيخ علي وجوزيف صليوه عقد في مجلس النواب، إن 2500 مقاتل يقاتلون التنظيم معه منذ الـ10 من حزيران/يونيو من عام 2014 وان الجزء الأكبر منهم يتعاطون الكحول، مبينا أن منع الكحول عن أولئك المقاتلين سيؤدي إلى توقفهم عن القتال.

وأضاف الجبوري أن هذا النهج كارثي وسيؤدي إلى لجوء المواطنين إلى تعاطي الحبوب المخدرة أو التسليب من أجل شراء زجاجة العرق بعشرة أضعاف سعرها الطبيعي، عادا أن حظر المشروبات الكحولية يتعارض مع الحريات الفردية للمواطنين ويتعارض مع الدستور.

وتابع أننا قاتلنا داعش لمنعها السكائر والكحول والحرية، مشددا أن الذين يتعاطون الكحول كونهم ينحازون للدولة المدنية، ولكن البعض يريد أن يجعل العراق اما دولة الخلافة او دولة الولي الفقيه ونحن غير مستعدين ان نعيش تحت رايتهم، وكما ناهضنا دولة الخلافة سنعارض دولة الفقيه.

وكان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، اكد في تصريح صحافي انه قد يتم الطعن بقانون حظر المشروبات الكحولية الأسبوع المقبل في المحكمة الاتحادية.

ومن ناحية إقليم كردستان، فقد اشارت تصريحات المسؤولين فيه إلى عدم الالتزام بتنفيذ القرار الاتحادي، حيث ذكر فلاح بكر وزير العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، «ان القرار لن يؤثر على كردستان لأن لها برلمانها الخاص الذي لن ينفذ القرار، داعيا حكومة بغداد إلى ان تركز على قضايا أهم من هذه الأمور». كما اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزه، ان الحظر لن يؤثر على كردستان، وان تناوله هو مسألة شخصية، معبرا عن قناعته بان منع الخمر سيزيد اقبال الناس عليه.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته يوم السبت الماضي، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. ويشير المراقبون ان العراق ومنذ قيام دولته الحديثة في بدايات القرن العشرين، لم يقيد استيراد وبيع واستهلاك الخمور، في وقت ازدهرت فيه تجارة تهريب الخمور إلى العراق بعد 2003.

علما بأن تقرير لمنظمة الصحة العالمية صادر عام 2014، عن استهلاك الأفراد في دول العالم للكحول، ذكر ان العراق احتل المرتبة 11 عربيا في استهلاك الخمور.