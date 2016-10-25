﻿أولاند يستقبل اليوم ممثلي حركة الاحتجاجات والحكومة تخشى اتساع رقعتها واختراقها سياسيا

باريس ـ «القدس العربي»: لليوم التاسع على التوالي خرج مئات من رجال قوات الشرطة الفرنسية للتظاهر في باريس وعدة مدن، للتنديد بتدهور ظروف عملهم متوعدين بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. ويعتبر هذا الحراك الأول من نوعه، وبدأ يثير مخاوف الحكومة الفرنسية خصوصا أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية العام المقبل. وفي محاولة أخيرة لنزع فتيل التوتر، تقرر أن يستقبل الرئيس فرانسوا أولاند اليوم الأربعاء ممثلي الشرطة المشاركين في الاحتجاجات للاستماع لمطالبهم بعد أن فشل وزير الداخلية في ذلك.

النقابات تستعيد زمام الأمور

ورغم محاولات التهدئة على مدى أسبوع من طرف وزارة الداخلية، بعدما وعدت بالاستجابة لعدد منها، إلا أن لا مؤشر يظهر أن احتجاجات الشرطة ستتراجع أو تخفت بعد مرور تسعة أيام، وخصوصا أن الحركة تزداد اتساعا يوما بعد يوم في كل أنحاء البلاد.

فعلى مدى أسبوع كامل، خرجت مظاهرات سلمية كل مساء، لمئات من عناصر الشرطة بالزي المدني، لتنتقل بعدها الحركة إلى عدة مدن أخرى مثل ستراسبورغ وتوتولوز ومارسيليا ونيس، وغرونوبل وليل. كما أن هذه المظاهرات عرفت مساندة شعبية كبيرة حيث انضم عدد من المواطنين للتعبير عن مساندتهم لمطالبهم، ورفعوا شعارات مثل «غضب الشرطة هو غضب المواطنين» و«نحن مع مطالب الشرطة».

وشهدت مظاهرات نهاية الأسبوع في مختلف المدن الفرنسية حضور عائلات وأبناء عناصر الشرطة، وعبرت عدد من العائلات من المخاوف والضغوط التي يعيشونها أثناء مزاولة أزواجهم لمهنة الـ»شرطي» التي أصبحت أحيانا مثل «الجندي الذي يذهب لخوض الحرب».

ويبدو أن النقابات أرادت استعادة زمام الأمور بعدما تظاهرت قوات الشرطة لعدة أيام من دون التنسيق معها أو مشاركتها.

ودعت كبرى النقابات الممثلة لقوات الشرطة أمس الثلاثاء للخروج في «مسيرات صامتة» أمام مختلف المحاكم للتنديد بما أسموه «تساهل القضاء» مع المجرمين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الشرطة، خصوصا أولئك الذين يرتكبون جرائم عديدة ورغم ذلك يتم إطلاق سراحهم أحيانا بدعوى حسن السلوك، أو لاستفادتهم من بعض الثغرات القانونية وبالتالي يتم نسف أشهر من الجهد النفسي والجسدي والتحقيقات على يد قوات الشرطة. وطالبت النقابات جهاز القضاء «بالكف عن التهاون والتسامح» الذي يمارسه القضاة تجاه المجرمين والمتهمين في قضايا الحق العام.

18 مليون ساعة عمل إضافية

وتعاني قوات الشرطة الفرنسية من ازدياد ساعات العمل منذ عامين تقريبا بعد الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا ودخول البلاد في حالة طوارئ، وتم نشر مزيد من قوات الشرطة أمام المدارس، والوزارات والمحافظات والمؤسسات العمومية، والمطارات ومحطات القطار، وعشرات الأماكن الاستراتيجية والحساسة إضافة إلى حراسة مئات الشخصيات المدنية والسياسية والإعلامية، بعد تلقيها تهديدات بالقتل من طرف تنظيمات إرهابية. وأكدت نقابة الشرطة أن «ساعات العمل الإضافية تجاوزت 18 مليون ساعة».

نقص في العدد والعتاد

ويعاني سلك الشرطة حسب النقابات من نقص كبير في العدد والعتاد. فبينما تقول وزارة الداخلية إنها قامت بتوظيف نحو 6500 شرطي منذ 2012 وأنها بصدد توظيف نحو 2500 عنصر آخر العام المقبل، إلا أن المضربين يطالبون بأضعاف هذه الأعداد من أجل أداء عملهم في ظروف أحسن وأفضل. كما عبر المتظاهرون خلال وقفاتهم الاحتجاجية اليومية بوجود نقص حاد في العتاد معتبرين أن أغلبها قديم ومهترئ ولم يعد يصلح لمواجهة التحديات التي يواجهونها يوميا مثل العصابات والجماعات الإرهابية التي تستخدم أسلحة رشاشة حديثة، لا يستطيعون مواجهتها بمعداتهم الخفيفة التي تتمثل في مسدسات صغيرة، إضافة إلى عدم توفر واقيات الرصاص لكل عناصر الشرطة.

مخاوف من تسييس واختراق

شدد المتظاهرون من أفراد الشرطة مرارا على أن حركتهم ليست مسيسة، إلا أن الحكومة تسابق الزمن من أجل احتوائها كي لا يتم استغلالها من طرف بعض الأطراف السياسية خصوصا اليمين واليمين المتطرف. وكان استطلاع للرأي أكد أن نحو 57٪ من عناصر الشرطة يرغبون بالتصويت لليمين المتطرف الذي تمثله مارين لوبن، الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

واتهم جان كريستوف كامباديلييس الأمين العام للحزب الاشتراكي الحاكم أن «اليمين المتطرف له يد ضالعة في تأجيج الاحتجاجات»، وسارع حزب مارين لوبن بنفي الاتهامات مؤكدا وقوفه إلى جانب مظاهرات قوات الشرطة، لكن نفى أن يكون مسيرها أو من يقف وراءها. لكن مخاوف الحكومة سرعان ما تأكد صحتها بعد ظهور بعض الأشخاص الذين تزعموا حركة احتجاجات الشرطة في باريس، وكان بينهم شاب يدعى رودولف شوارتز، وهو شرطي سابق، لكنه قدم نفسه لوسائل الإعلام كونه شرطيا لا يزال يعمل ضمن جهاز الشرطة الفرنسية، لكن الحقيقة هو أن الرجل لم يعد شرطيا منذ 2012، بل يعمل في شركة خاصة وكان قد رشح نفسه في إحدى المقاطعات الباريسية في الانتخابات المحلية والبلدية التي أجريت في 2014، تحت قائمة اليمين المتطرف، بزاعمة مارين لوبن.

ولم يفوت حزب اليمين المحافظ الفرصة بدوره لانتقاد الحكومة محملا إياها خروج القوات الشرطة في مظاهرات غير مسبوقة. وكان نيكولا ساركوزي الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق قد شن هجوما لاذعا على وزير الداخلية الحالي برنار كازنوف، واصفا إياه بـ«الفاشل» في إدارة الملف ومتهما إياه بـ«عدم قدرته على الاستجابة لمطالب الشرطة» ودعاه إلى « تقديم استقالته».

وتسعى الحكومة إلى احتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن قبل أن تخرج الأمور من سيطرتها وتنتقل عدوى الاحتجاجات إلى أجهزة أمنية أخرى، وتدخل البلاد في حالة من الانفلات الأمني، وقرر الرئيس أولاند استقبال ممثلي الشرطة اليوم الأربعاء لإعطائهم وعودا والتزامات عملية تخفف من حدة غضبهم.