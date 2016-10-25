﻿مصر: شركة «مصر للطيران» تنفي تسعير تذاكرها بأسعار الدولار بـ 27 جنيها مصريا

القاهرة ـ «القدس العربي»: نفت شركة مصر للطيران ما تردد مؤخرا عما نشر على موقعها الإلكتروني حول تسعير الشركة لتذكرة الطيران بأسعار الدولار في السوق السوداء، والذي بلغ 27 جنيها. وقال مصدر مسؤول في الشركة في تصريحات صحافية له أمس: «إن أسعار تذاكر مصر للطيران في الخارج لا تخضع لآليات سعر صرف الجنيه في مصر، وأن حجز تذاكر مصر للطيران من الخارج تختلف عن الحجز في مصر»، موضحا أن دولة كأمريكا ليست السوق الرسمية لمصر للطيران، وبالتالي فهي تقوم بحجز التذاكر بأسعار تنافسية مع الشركات الأخرى، حيث تكون طائرة مصر للطيران في العودة وتحتاج إلى ملء الطائرة بالركاب.

وأوضح «أن السوق الرسمية لمصر للطيران هو مصر، وبالتالي شركات الطيران ستضع أسعارا تنافسية مع السعر الذي تضعه مصر للطيران ومعظمها أقل من أسعار الشركة».

وأكد المصدر «أن زيادة أسعار تذاكر مصر للطيران ليس لها علاقة بأسعار الدولار في السوق السوداء أو السوق الرسمية»، مضيفًا أنه تزايدت مؤخرًا ظاهرة الحجز بالجنيه المصري لتذاكر طيران تبدأ من الخارج مثل دول الخليج أو أوروبا، مما أدى إلى انخفاض شديد في إيرادات الشركة في الدولار والعملة الأجنبية. وأشار المصدر إلى أن الشركة لا تتلاعب بأسعار صرف الدولار، لكن ذلك يدخل ضمن والمنافسة مع شركات الطيران الأخرى.

وجاء ذلك، مخالفا لما أعلنه الموقع الرسمي لشركة «مصر للطيران» الاثنين الماضي، موضحا رفع أسعار تذاكر السفر، وذلك استباقاً لخطوة البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه رسمياً وفقاً للبرنامج الإصلاحي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وجاءت شركة مصر للطيران على رأس تلك الجهات الحكومية، حيث تبيع التذاكر المسعرة بالدولار بقيمة أعلى من قيمتها بالعملة المحلية رسمياً. ووفقاً لموقع شركة «مصر للطيران» بلغ سعر تذكرة الطيران من السعودية إلى مصر في رحلة أمس من الساعة الرابعة وحتى السادسة إلا ثلث بتوقيت مصر 178.71 دولار، في حال دفعها بالعملة الأمريكية، و4808 جنيه مصري حال دفعها بالعملة المحلية.

وبحساب سعر صرف الدولار على نفس التذكرة نجد أن الدولار يساوي 27 جنيهاً، ووفقاً لبيانات تذاكر الطيران فى نفس اليوم فإن أسعار الصرف تختلف من تذكرة إلى أخرى ولكن تظل أعلى بكثير من أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي.

ووفقاً لعملاء شركة مصر للطيران، فإن أسعار تذاكر الطيران بالعملة الأمريكية منخفضة جداً، مقارنة بأسعارها بالجنيه المصري.