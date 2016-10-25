﻿السيسي «يصالح» الشباب في مؤتمر شرم الشيخ بالتعهد بالإفراج عن معتقلين… ونشطاء يردون «الشباب فين»

القاهرة ـ «القدس العربي»: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس تعهدات جديدة بالإفراج عن عدد جديد من الشبان المعتقلين، مضيفا أن النشطاء الشباب سيقومون بإعداد الأسماء المطلوب إطلاق سراحهم، وأنه سيقوم بإقراره ضمن القانون والدستور.

وجاء ذلك ضمن مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب أمس الثلاثاء، تحت شعار «ابدع.. انطلق» في ختام عام الشباب المصري بحضورالسيسي، ليستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ.

ويأتي المؤتمر تلبية لدعوة السيسي التي أطلقها، خلال الاحتفال بعام الشباب المصري في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي بعقد مؤتمر وطني للشباب لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن.

وفي بداية المؤتمر، أعلن أثناء كلمته «أن هذا المؤتمر سيتكرر في شهر نوفمبر من كل عام، ليكون هو الجسر الذي نعبر به إلى شبابنا ونتشارك سويا في مواجهة التحدي لتحقيق الحلم والعبور للمستقبل الذي يليق بتاريخ وطننا العظيم ولنكن هنا جميعا لنتحاور ونتشارك ونتصارح ونصنع الأمل والحلم ونبدع وننطلق ودائما تحيا مصر بقوة شبابها».

وأكد السيسي «أن بيان الثالث من يوليو كان سلميا للغاية، وأتاح الفرصة أمام الجميع للمشاركة»، موضحا أن «الدولة المصرية أمانة في رقبتنا كلنا».

وأضاف: «لا نريد احتجاز أحد من الشباب، وإنما نتخذ إجراءات قانونية محدودة للمصلحة العامة». وتابع: «من يرضى أن يرى أولاده في السجون؟!».

ودعا إلى تشكيل لجنة من الشباب لمراجعة أوضاع السجناء من الشباب وتقديم تقرير عن حالاتهم تمهيدا للإفراج عنه وفقا للقانون والدستور.

وقال «إن لديه قناعة كبيرة بأن التعليم هو الأساس»، مؤكدًا أن التعليم ليس معرفة علمية لكن صياغة شخصية فهو مجموعة متكاملة من القيم والمبادئ والمعرفة». كما عرض السيسي تجارب عدد من الدول بشأن النهوض بالتعليم، قائلا: «اطلعت على تجارب الآخرين شوفت تجربة دولة وضعت أولوية أولى لها، المصريين هيستحملوا وضع كل الفلوس المتاحة وهي قليلة للتعليم فقط ولا هيخرجوا علينا عشان يعيشوا»، مضيفًا: «الكلام دا لكل المصريين، يوجد 4 ملايين عامل في المشروعات القومية العامل بيرجع لأسرته بـ70 جنيه هتستنوني 15 سنة للإصلاح ؟، وأضع «كل موارد الدولة وهي قليلة.. لازم تتعلموا بكام ومنين؟».

وتابع الرئيس في حديثه: «أنا كل اللي في مصر ولادي، هناك دولة عددها 2 مليون ومساحة أرضها 700 كيلو، تم وضع البرنامج وكان فيه عنف ومحدش اتكلم، أقدر أعملك دا، حد يقبل كدا لمدة 20 سنة». وأشار إلى «وجود دولة أخرى اهتمت بالثانوي مجاني، أقدر أعمل هذا، وهناك تجربة ثالثة لدولة اهتمت بتعليم طبقة راقية تستطيع عمل نهضة أقدر أعمل كدا في مصر ولا لا».

وأضاف «مش عايز فقط عقل متعلم عايز إنسان، جلست 3 ساعات في مدرسة ابتدائي في دولة أخرى بيعلموا الطلاب سلوكيات الاعتماد على النفس واحترامه للآخرين وإزاي يحولوا الفكرة لإجراءات».

وفي السياق نفسه، دشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»و»تويتر» هاشتاغا يحمل اسم «الشباب فين» للتذكير بذويهم الذين يقضون أحكامًا بالسجن في قضايا سياسية، إضافة إلى عدد من الشباب الذين ماتوا خلال هجرة غير شرعية، فضلًا عن آخرين يعانون من الإهمال والبطالة والفقر ويرغبون في الهجرة، واحتل الهاشتاغ الأكثر تغريدًا على موقع «تويتر»، وعرض فيه المستخدمون حالات لشباب يعانون من السجن وما أسموه بالاختفاء القسري، واحتلت صور سناء سيف، الناشطة السياسية التي تقضي عقوبة الحبس 6 أشهر بتهمة «إهانة هيئة قضائية» الصدارة في الهاشتاغ، إضافة إلى أيمن موسى، طالب الجامعة البريطانية المحكوم عليه بـ15 سنة سجن، وغيرهم الكثير من الشباب المعتقل ولا يُعرف عنه شيئا.

وشارك في الهاشتاغ عدد من الشخصيات العامة، ومنها المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، قائلًا: «912 مختفي قسريًا، 912 أم قلبها محروق على أولادها،912 أب عقله هيطير علشان يعرف طريق ابنه، 912 أسرة مش عارفين أولادهم عايشين ولا لأ»، مضيفًا: «الشباب بيترموا في الصحرا بدون تدريب أو تأمين فيقتلهم الإرهاب، أو بيترموا ف السجون بدون حقوق فيقتلهم المرض».

كما علق الناشط السياسي حازم عبد العظيم على الهاشتاغ مستنكرًا المؤتمر: «الشباب فين.. عودة لذكريات عبدالحميد حسن والشباب الطليعي والاتحاد الاشتراكي وجيل المستقبل وجمال مبارك.. نفس القماشة ونفس العقلية»، وقال طاهر مختار، عضو لجنة حريات نقابة الأطباء، المخلى سبيله مؤخرًا على ذمة قضية متهم فيها بـ»حيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم»: «شعر أسود في القبور.. شعر أبيض على الكراسي».

ودعا عدد من المشاركين في الهاشتاغ إلى «مظاهرة إلكترونية» اليوم، للتدوين عن الشباب «المسجونين والمختفين قسريًا».