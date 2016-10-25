﻿الدوحة تشهد توافدا واسعا لملوك وأمراء وقادة دول وشخصيات سياسية قدّمت التعازي للقيادة القطرية في وفاة «الأمير الأب»

الدوحة ـ «القدس العربي»: تواصل توافد عدد من الملوك والأمراء والرؤساء وقادة الدول وممثلي الرؤساء والحكام الذين قدموا تعازيهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة الحاكم الأسبق لقطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافقته المنية عن عمر 84 سنة.

وبعد مغادرة وتوديع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أول زيارة له لقطر منذ تسلمه الحكم وصل الثلاثاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكان في استقباله كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما وصل إلى مطار حمد الدولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما حضر الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي وزير المالية.

ورافق الوفد الإماراتي الذي قدم إلى الدوحة عدد من الشيوخ والمسؤولين من بينهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. كما وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأوفدت سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد الذي قدم تعازي بلاده. كما حمل الأمير مولاي رشيد تعازي الملك المغربي محمد السادس. كما وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدوحة لتقديم التعازي في وفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

هذا واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عددا من السياسيين والمفكرين على غرار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية والمشير عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية. ونيكولاس إرنستو مدورو نجل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وجرت الإثنين، مراسم دفن أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في مقبرة الريان غرب العاصمة الدوحة.

وتم دفن الأمير الأب بحضور أمير قطر، والأمير الوالد الشيخ، حمد بن خليفة آل ثاني، وشارك في مراسم الدفن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس)، ونائبه إسماعيل هنية.

وأدى صلاة الجنازة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، ورئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء والسفراء وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (قنا) أنه «على مدى نحو ربع قرن من الزمان، استطاع الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إبان فترة حكمه للبلاد ما بين عامي 1972 و1995، ببصيرته النافذة وبعزم الرجال المخلصين في قطر، أن ينقل الدولة إلى مصاف الدول القوية ذات القرار المستقل الطامحة نحو مستقبل أفضل، وأرسى المغفور له دعائم تلك الدولة حين وضع لبنات نظامها الدستوري والإداري والسياسي القائم على العلم والعمل وسيادة واستقلالية القرار.

وفي يوم 22 فبراير/شباط من عام 1972، تولى الأمير الأب مقاليد الحكم في البلاد فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة، وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين أول وزير للخارجية، وتولى ذلك المنصب وقتها الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني يوم 23 فبراير/شباط 1972.

وفي 19 أبريل/نيسان عام 1972، أمر الشيخ خليفة بتعديل الدستور الموضوع في عام 1970، والذي نص في تعديله على أن «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية».

كما أشارت إلى أن الأمير الأب أصدر عشرات القرارات الأميرية والقوانين التي تنظم العمل في البلاد، ووضع المواطن والمقيم على أرض دولة قطر في بؤرة الاهتمام الحكومي عبر تأسيس المراكز الصحية ولجنة العلاج بالخارج وتيسير الخدمات الممنوحة للمواطن القطري بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي.

وشهد عهده جملة من القرارات التصحيحية لأوضاع الهياكل الإدارية بالدولة لكي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، خاصة في القطاعات الخدمية (الكهرباء والبريد والصحة والتعليم)، إضافة إلى حرصه على ضبط الأسواق وتطبيق سياسة تسعير صارمة لمنع التلاعب في السلع الأساسية.