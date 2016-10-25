﻿بوب ديلان… الحرية بعين واحدة

لم يكن خيار نوبل هذه السنة موفقاً، هذا ما يعتقده الكثير من المتابعين والمختصين، لأسباب عديدة. أولها أن الجائزة اسمها جائزة الآداب، وتُمنَح لكاتب متمرس أنجز أعمالاً تركت آثارها الإيجابية على المستوى الإنساني. بوب ديلان مغن معروف وكبير وعالمي. لا نقاش في ذلك. فهو على رأس جيل بكامله، واخترق أجيالاً أخرى، هاجسه الأكبر، الحرية ومقاومة كل ما يهزم بذرة الإنسانية في الإنسان، بسبب الحروب الكلاسيكية والأهلية، غير العادلة، والظلم الاجتماعي، والقهر الدكتاتوري، والمجاعات وغيرها. طبعاً، كونه مغنياً وليس أديباً، يقصيه بالضرورة من قائمة نوبل، لأنه لا يستجيب لمعطى الجائزة الأدبية.

السؤال المربك، هو هل افتقرت الساحة العالمية إلى أديب يستحقها للبحث عنه خارج سياق التخصص؟

كان الحرج والحيلة واضحين في منحه جائزة الآداب إذ تمّ التركيز على كونه شاعراً إنسانياً، وليس مغنياً، فأصبحت الصفة المنسية في بوب ديلان: الشاعر، هي الغالبة، لتبرير ذهاب الجائزة نحوه. لكن، حتى لو ارتكنّا إلى هذا المنطق، هناك في الساحة الشعرية العالمية شعراء كبار يستحقونها بامتياز، كانت أسماؤهم مرشحة بقوة منذ دورات عديدة. لا نذكر في هذا السياق إلا أدونيس الذي يشكل اليوم ظاهرة أدبية شعرية وثقافية متميزة، عربياً وعالمياً، من الناحية الشعرية، ولا أعتقد أن هذا يخفى على لجنة الجائزة، بغض النظر عن الموقف السياسي والآيديولوجي للكاتب، وهو حق من حقوقه. القيمة الأدبية لقصائد بوب ديلان مهمة وإنسانية، لكنها شعرياً، لا يمكنها أن تجعل الكاتب يرتقي إلى الصفوف الأولى من شعراء هذا الزمن. أو لنقل على الأقل بأنها ليست عظيمة بالشكل الذي تُعطى لها جائزة عالمية في مستوى نوبل.

طبعاً القيمة الإنسانية عنصر مهم في أي جهد فنــــي، إذ ان على الفائز، حتى يصل إلى السدة العلــــيا، أن يبلور حساً إنسانية متقدماً نحو الســلام، ونحو ما يحيط به من تدمير للطبيعة. وهو ما قام به بوب ديلان في الكثير من أماكن الحروب والنزاعات. لكن الخلل في العملية، ومن منطق السلام نفسه، فقد بدا وكأنه ينظر للعالم بعين واحدة. فقد أيد الصهيونية كفكر وآيديولوجيا عنصرية، ووقف في صف إسرائيل التي تخوض حرباً مدمرة وعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ربما عودة صغيرة إلى بعض هذه الممارسات يبين المسألة بشكل أوضح:

فقد ولد بوب ديلان، واسمه الحقيقي، روبير زيمرمان Robert Zimmerman في حي يهودي في مدينة مينيسوتا Minnesota. وكان يقضي صيفه في منتجع camp هيرتزل الصهيوني في ويسكونسين Wisconsin، قبل أن يتخلّى، في السبعينيات، عن اليهودية كدين، ويختار مكانها المسيحية. فغنى أناشيد الغوسبيل في الكثير من الكنائس الأمريكية، التي فتحت أمامه آفاقاً كبيرة وفّرت له جماهيرية كبيرة كان في حاجة ماسة إليها. لكنه سرعان ما عاد إلى جذوره اليهودية في الثمانينيات. فاحتفل بميلاد ابنه البكر جيس في الحائط الغربي bar-mitsva. كما شارك بعدها في التليتون هاباد habad، مرتديا الكيبا ولعب hava naguila قبل أن يغني أغنيته المعروفة Neighborhood Bully مباشرة بعد الحرب العدوانية ضد لبنان، التي رفضتها حتى بعض التيارات اليمينية واليسار الإسرائيلي. استعاد في هذه الأغنية الشهيرة مجمل المفاهيم التي بنت عليها الصهيونية مشاريعها. غناها في شكل نشيد حربي وكأنها الأممية. يصف فيها إسرائيل في صورة الإنسان المنفي الذي يحاول أن يحمي نفسه من جيرانه القساة. أعداؤه يقولون عنه إنه على أراضيهم. هو أقلية، ولا مكان له للهرب. ولا للاختفاء. ولم يثره الاعتداء ولا جرائم صبرا وشاتيلا.

وأغنية Like a Rolling Stone، واحدة من أكثر أغانيه شعبية وانتشاراً، والتي لا تخفي خياراته الآيديولوجية، والصهيونية بالخصوص. بعدها تكررت زياراته لإسرائيل في ظل حروب بشعة كحرب غزة ولم تثر فيه أي شيء. المشكل أكبر من هذه الأمثلة. فمن حقه طبعاً أن يزور الأرض التي يشاء. المشكلة ليست في الأصل اليهودي لبوب ديلان، فهو من دين يجب أن يُحترم كبقية الأديان التوحيدية أو غيرها. لكن المشكلة الكبرى في حالة العمى التي كثيراً ما يصاب بها كبار الفنانين المدافعين عن الإنسانية والسلام. ولو من باب الدفاع عن حق الشعوب المغلوب على أمرها، في العيش والسلام، لا نجد أية التفاتة لمعاناة الشعب الفلسطيني.

أليس المهجرون من أرضهم، والمشردون بسبب الاحتلال، حالة إنسانية تستحق من بوب ديلان بعض الاهتمام ما دام هذا يشكل هاجساً من خياراته الإنسانية؟

لم ينتبه أيضاً للمارسات اللإنسانية الأمريكية التي أبادت الآلاف، وربما الملايين من العراقيين بحجة محاربة النووي العراقي، أو إزالة الديكتاتورية؟ وماذا عن شعوب أمريكا اللاتينية التي دمرت خصوصياتها الثقافية على مرأى من العالم، وأمام عيني بوب ديلان. تدمير الطبيعة وثقب الأوزون والعواصف والتسونامي لا تكفي إدانتها، فهي مجرد نتائج لخيارات حداثية وما بعد حداثية لا تعطي أية قيمة للإنسان. الذهاب نحو عمق الأشياء أكثر من ضرورة بالنسبة للفنان، والشاعر بالخصوص. الإنسانية التزام واختيار له أثمانه الباهضة. لا أحد يشكك في إنسانية بوب ديلان والتزامه بها، وشعريته الغنائية، لكن يبدو أن هناك مساحات يشتغل فيها القانون الإنساني، وأخرى لا يمسها. ربما ينطبق هذا على غالبية المثقفين الإنسانيين الغربيين، عن نية طيبة أو عن حسابات، مع استثناءات قليلة تؤكد القاعدة وتعرف سلفاً أن نوبل لن يلتفت نحوها.

ملاحظة أخيرة، الإخفاق الآخر لنوبل هذه السنة، مرتبط بمزاج بوب ديلان نفسه. إلى اليوم لم يرد على أي اتصال من مؤسسة نوبل التي أوقفت مساعي البحث عنه، ولا أحد يعرف إلى اللحظــــــة، هل سيحضر ويتسلم جائـــــزته من يد الملك، أم سيغيب؟ قد يغيب وهذا حدث سابقاً مع باستيرناك وسارتر.

في بيت نوبل مشــــكلة كبيرة تتكرر كل سنة في المجال الأدبي الأكثر حساسية، وسبب ذلك، تغليب الحسابات السياسوية، في الكثير من الأحيان، على الخيارات الفنية، والأدب تحديداً، كما نعرفه، وكما يصنعه يومياً مئات الكتاب عبر العالم.