﻿الاتحاد الأوروبي: سنواصل تدريب 100من خفر السواحل الليبي هذا الأسبوع

عواصم – وكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي مواصلته تدريب خفر السواحل الليبي هذا الأسبوع رغم مزاعم عن مهاجمة سفينة تابعة له ‏قاربًا يحمل مهاجرين، غرق أربعة منهم الجمعة الماضي. وسيبدأ التدريب بما يصل إلى 100 شخص هذا الأسبوع، ‏ويهدف الاتحاد الأوروبي لتدريب نحو ألف من أفراد خفر السواحل الليبي في المجمل.‏

وانتشلت جماعة سي ووتش الإنسانية الألمانية أربع جثث بعد هجوم يوم الجمعة، ويقول أعضاء الجماعة إن قاربًا يحمل ‏شعار خفر السواحل الليبي نفذه، فيما نفى خفر السواحل الليبي وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس. ‏وقال الناطق باسم العملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، أنتونيلو دي رينتسيس سونينو، لـ»رويترز»: الهدف هو بدء ‏التدريب هذا الأسبوع وسيبدأ التدريب هذا الأسبوع.‏

وبمساعدة مهربين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم شق نحو 150 ألف شخص حتى الآن هذا العام طريقهم إلى إيطاليا في ‏قوارب لا تصلح للإبحار. ولقي أكثر من 3100 حتفهم أو اختفوا خلال الرحلة.‏ ومنذ يوم الجمعة جرى إنقاذ أكثر من ستة آلاف رجل وامرأة وطفل في البحر. وتتسم عمليات إنقاذ المهاجرين في ليبيا ‏بالتعقيد لأن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ويوجد مقرها في طرابلس لا تزال تجد صعوبة في بسط سلطتها.‏

وللمساعدة في الحد من تدفق اللاجئين وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام على تدريب خفر السواحل الليبي ‏الذي يفتقر حاليًا للأفراد والعتاد لمراقبة منطقة ساحلية يتجاوز طولها 1700 كلم.‏ من جهته أعلن خفر السواحل الإيطالي مساء الإثنين أنه قام خلال اليوم بالإشراف على عمليات إغاثة أفضت إلى إنقاذ أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي قادم من ليبيا عبر المتوسط.

ونقل التلفزيون الرسمي عن إدارة خفر السواحل القول في بيان لها، إنه تم إنقاذ أربعة آلاف وثلاثمائة مهاجر كانوا على متن عدد من القوارب التي تقطعت بها السبل في عرض البحر وهي في طريقها نحو السواحل الإيطالية، فيما انتشلت سبع عشرة جثة. وتابع «لقد شاركت في عمليات الإغاثة زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، ووحدات بحرية تابعة لسلاح البحرية وسفينة سيم بايلوت التابعة لسلاح البحرية النرويجية».

وأظهر أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المهاجرين القادمين بحراً، حيث وصل إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 1 كانون الثاني /يناير وحتى الرابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما مجموعه 170 ألف مهاجر غير شرعي، أي بزيادة بواقع عشرة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوز الرقم القياسي الذي سجل في عام 2014 حين بلغ العدد الإجمالي للقادمين بحراً خلال كامل العام 168 ألفاً و700 مهاجر.

وكانت الداخلية الإيطالية حذرت نهاية آب/ أغسطس الماضي من «غزو كبير للمهاجرين غير الشرعيين بحراً في فصل الخريف، نظراً للأحوال الجوية المواتية والتي ستفاقم معدلات الوافدين»، وأشارت الوزارة إلى أن «إيطاليا أصبحت منذ أشهر الوجهة الأولى لطرق الهجرة». ووفقاً لمعطيات خفر السواحل الإيطالي، فقد بلغ عدد الذين قضوا غرقاً من المهاجرين غير الشرعيين خلال رحلة عبور المتوسط 3626، وذلك منذ بداية عام 2016. «الأناضول»