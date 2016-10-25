﻿بنك إنكلترا: التدخل الحكومي قد يضر الاصول البريطانية

لندن – رويترز: قال مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا المركزي، أمس الثلاثاء ان المستثمرين قد يطلبون عائدا أعلى لتملك الأصول البريطانية، بما في ذلك سندات حكومية، إذا أصبحت استقلالية البنك المركزي محل تشكيك.

وأبلغ كارني مشرعين أن الأمر متروك للحكومة لكي تحدد للبنك المركزي هدفا لضمان استقرار الأسعار، وهو ما سيقرر صنٌاع السياسات في البنك كيفية تحقيقه.

وقال كارني «هذه العملية صمدت لفترة طويلة من الزمن. هذه العملية هي العملية التي يتابعها بنك إنكلترا، وإذا أصبحت محل تشكيك فإن المرء يتوقع أن يري نشوء علاوة مخاطر حول مجموعة من الأصول البريطانية. ستكون أكثر بروزا حول العملة وفي سوق السندات البريطانية وفي توقعات التضخم».

وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق هذا الشهر «الآثار الجانبية السيئة» لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج التيسير الكمي الذي يتبناه بنك إنكلترا، مما أدى إلى رد فعل عكسي من كارني الذي قال إنه لن يسمح بأن يملي السياسيون عليه كيفية القيام بوظيفته.

وقال كارني أمس انه لا يعتقد أن ماي تقترح تغييرا في كيفية تحديد السياسة النقدية.

وتلقى الجنيه الإسترليني دعما من تعليقات كارني. فبعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1.2082 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من اكتوبر/تشرين الاول، تعافى إلى 1.2160 دولار، لكنه يبقى منخفضا 0.6 في المئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وأمام اليورو تراجع الإسترليني 0.7 في المئة إلى 89.45 بنس، بعد ان كان هبط في وقت سابق من الجلسة واحدا في المئة إلى 89.805 بنس.