﻿قناة السويس تقترح نظام جديدا قد يتضمن دفع رسوم العبور مسبقا

كوبنهاغن – رويترز: قالت «ميرسك لاين» للشحن البحري انها تدرس مقترحات من هيئة قناة السويس لنظام جديد لسداد الرسوم قد يشمل مدفوعات مقدمة.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية للخدمات اللوجستية «اقترحوا نظاما جديدا للسداد وعرضوه عليا ونحن ندرسه الآن».

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قوله ان الهيئة تهدف لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدما لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وصرح للصحيفة أن المحادثات مع «ميرسك»، وشركة «مديترانيان شيبينغ» ومقرها جنيف، وشركة «سي.ام ايه سي.جي.ام» الفرنسية، تجري بشكل جيد جدا، وأن اتفاقا قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017.

ويشارك ممثلون عن كبرىات شركات شحن الحاوياتفي مؤتمر في كوبنهاغن هذا الأسبوع.

وامتنعت «سي.ام.ايه سي.جي.ام» الفرنسية عن التعقيب بشكل فوري.

من جهة ثانية بدأ وفد من هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري أمس الأول جولة أوروبية تشمل فرنسا وسويسرا والدنمارك لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى حول النظام الجديد المقترح لجباية رسوم عبور القناة، حسبما أوردت صحيفة (الأهرام) الحكومية أمس الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تهدف من الجباية المسبقة تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من العملات الصعبة.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، 19.5 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011.

وكانت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أظهرت أن إيرادات قناة السويس خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2016 بلغت نحو 2.919 مليار دولار، مقابل 2.977 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2015، بتراجع نحو 1.9 في المئة.