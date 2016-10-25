﻿بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لبناء مدرج جديد في هيثرو بتكلفة 22 مليار دولار

لندن – «القدس العربي»: أعطت بريطانيا الضوء الأخضر أمس الثلاثاء لمطار هيثرو ببناء مدرج جديد تبلغ تكلفته 22 مليار دولا، لتنهي بذلك ترددا استمر 25 عاما بشأن أكثر الخيارات المتاحة طموحا لتعزيز العلاقات التجارية العالمية في أعقاب التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وكان مطار هيثرو، وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، يتنافس مع مطار غاتويك الأصغر على حق التوسع، بعد أن أخفقت حكومات متعاقبة في اتخاذ قرار بشأن بناء مدرج جديد للطائرات بسبب احتجاجات سياسية وبيئية.

وقال وزير النقل كريس غرايلينغ للصحافيين أمس «هذا قرار كبير في حقيقة الأمر لهذا البلد، ولكنه أوضح إشارة بعد الاستفتاء إلى أن هذا البلد مستعد بشكل واضح جدا للتجارة».

لكن صادق خان، رئيس بلدية لندن، قال إن قرار بناء مدرج جديد خطأ وتعهد بالاستمرار في معارضة المشروع.

ومن المرجح الآن أن يواجه هذا المشروع تحديات قانونية. وسيصوت عليه البرلمان بشكل نهائي خلال عام، مما يعني أنه لا يمكن افتتاح هذا المدرج إلا بحلول 2025 على أقرب تقدير. ويعد هذا أحد أكبر برامج البنية الأساسية في أوروبا بتكلفة 18 مليار جنيه استرليني.

ويمثل القرار الذي اتخذته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أحد أكبر خطواتها منذ توليها السلطة في يوليو/تموز ويضعها في مواجهة مع بعض كبار الوزراء، الذين يعارضون التوسع في مناطق كثيفة السكان غربي لندن، ومن بينهم وزير الخارجية بوريس جونسون الذي تقع دائرته الانتخابية قرب هيثرو.

ومن المتوقع أن يفقد هيثرو تصنيفه كأكبر مطارات أوروبا لصالح مطار شارل ديجول في باريس بحلول 2020. ومع وجود مدرجين فقط يقتصر عدد رحلات هيثرو على 480 ألف رحلة سنويا، بالمقارنة مع ما تعرضه مطارات أوروبية منافسة تملك عددا أكبر من المدارج من إمكانية تسيير 600 ألف رحلة سنويا.