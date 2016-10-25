﻿الجزائر تهدف لتسريع تنويع الاقتصاد وإصلاح الدعم

الجزائر – رويترز: قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الجزائري ان الجزائر تستعد لتسريع تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط في السنة المقبلة، والبدء في خفض الدعم الحكومي لتعويض أثر انخفاض إيرادات صادرات الطاقة.

وفي السابق استغلت الجزائر، العضو في منظمة «أوبك»، ارتفاع أسعار النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 في المئة من ميزانية الدولة، لتخفيف الضغوط الاجتماعية عن طريق دعم كل شيء تقريبا، من الغذاء إلى الوقود والدواء. لكن تراجع أسعار النفط والغاز في العامين الماضيين أجبر الحكومة على تغيير سياسات الإنفاق. ومن المتوقع رسميا أن يتراجع الإنفاق العام 14 في المئة في 2017 بعد خفضه تسعة في المئة في 2016.

وزاد العجز التجاري للجزائر 20 في المئة إلى 15.4 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بسبب انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز.

وفي الأعوام الماضية تعهد المسؤولون الجزائريون مرارا بتنويع الاقتصاد، عن طريق علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات البيروقراطية. لكن التقدم ظل محدودا في خلق صناعات غير نفطية في البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة. والآن صارت تلك المهمة أكثر إلحاحا.

وقال محجوب بدة، رئيس لجنة المال والميزانية في البرلمان، في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «وضعنا المالي تغير. إنه صعب. نحتاج إلى ترشيد الإنفاق. الأزمة أثرت سلبا على الخطط الاقتصادية. لهذا السبب هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى 2018 لتسريع تنويع الاقتصاد.»

وتفترض ميزانية الجزائر لعام 2017 متوسطا قدره 50 دولارا لسعر برميل النفط، وقال بدة إنه متفائل بأن الأسعار سترتفع في السنوات القليلة المقبلة.

إلغاء خطة خصخصة البنوك

أقر البرلمان في وقت سابق هذا العام قانونا جديدا للاستثمار، في مسعى لتحسين مناخ الأعمال لاسيما في القطاعات غير النفطية. وتضمن القانون تخفيضات ضريبية، وأعطى أولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

وفي يوليو/تموز منحت وزارة الصناعة شركة «إندوراما» الإندونيسية صفقات قيمتها 4.5 مليار دولار لتطوير منجم للفوسفات وبناء مصنعين لمعالجته.

لكن بدة قال إن الحكومة ألغت خطة تسمح بإدراح البنوك المملوكة للدولة في بورصة الجزائر، وتتيح للأجانب الاستحواذ على حصص مسيطرة في تلك البنوك.

وقال ان الخطة «كان من الممكن أن تصبح خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل»، لكن الحكومة قررت عوضا عن ذلك فرض ضرائب جديدة لتغطية العجز في السنة المقبلة. وأضاف قائلا «لن نعتمد فقط على الأجانب. هدف التنويع سيتحقق عن طريق السماح بدور أكبر للقطاع الخاص». يشمل القانون المالي (الميزانية) لسنة 2017، الذي أقرته الحكومة وأحيل إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه، ضرائب جديدة أعلى على بعض المنتجات، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود للسنة الثانية على التوالي.

ومازالت أسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية.

وقال بدة «هناك مؤشرات قوية إلى أن الحكومة تريد إصلاح نظام الدعم. نتوقع المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.. المواد الغذائية الأساسية لن تتأثر. الدعم سيستهدف الفقراء في المستقبل».