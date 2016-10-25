﻿«توتال» تتحالف مع «بتروبراس» في رهان على إمكانات البرازيل في مجال الطاقة

ريو دي جانيرو – أ ف ب: عقدت شركة «توتال» الفرنسية أمس الأول تحالفا استراتيجيا مع مجموعة «بتروبراس» البرازيلية، مراهنة على الإمكانات الهائلة على صعيد الطاقة والاقتصاد لعملاق أمريكا الجنوبية الذي يستعد لاتخاذ تدابير جذرية للخروج من أزمته.

وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية «إنه اتفاق من نوع جديد، لان الفكرة هي أن نتوصل إلى تطوير أعمالنا مع بتروبراس في البرازيل، ليس فقط في العمليات السابقة للإنتاج، أي الاستكشاف، ولكن كذلك في مجالي الغاز والطاقة اللذين تسعى توتال لتطوير نفسها فيهما».

وقالت «بتروبراس» في بيان «ستقوم المجموعتان بتقييم الفرص في البرازيل والخارج في مجالات ذات الاهتمام المشترك».

وقبل التوقيع بالأحرف الاولى رسميا على بروتوكول الاتفاق في ريو دي جانيرو، التقى بويانيه الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي اكد في خطاب القاه صباحا انه «بعد فترة انكماش مهمة تتخذ الحكومة تدابير لايجاد بيئة مشجعة للاعمال».

وهي رسالة تلقاها رئيس مجلس ادارة «توتال» بايجابية وقال «شهدت البرازيل عامين صعبين بسبب أسعار النفط، وأيضا لأسباب داخلية. لكن هناك دينامية جديدة منفتحة على المصالح الخاصة والعالمية».

وأضاف ب»نعلم بان المستقبل لن يكون سهلا. تراجع سعر برميل النفط من 100 إلى 50 دولارا، وكان اقتصاد البرازيل الأكثر نموا قبل أربع أو خمس سنوات، لكنه يواجه اليوم صعوبات أكبر. الموارد الرئيسية موجودة فهناك نفط وغاز في البرازيل، إنها سوق كبيرة. العالم بحاجة إلى النفط، ولإنتاج النفط يجب الاستثمار».

وقال بيدرو بارنتي رئيس بتروبراس منذ أيار/مايو «يندرج الاتفاق في مرحلة مهمة لتحريك قطاعنا هنا في البرازيل».

اعلنت «بتروبراس» مؤخرا خفض استثماراتها بنسبة 25 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2017-2021.

وأطلقت «بتروبراس» برنامجا لبيع الأصول لأنها ترزح تحت ديون ضخمة نتيجة فضيحة الفساد السياسية-المالية التي تهزها ولتراجع أسعار النفط.

وقال بويانيه «ان رئيس بتروبراس الجديد وضع استراتيجية جديدة تنص على إقامة شراكات مع مجموعات عالمية كبرى. وبما ان ذلك هو هدفنا أيضا نجحنا في عقد لقاء»، وتوقع إعلاناأ ملموسا «بحلول عيد الميلاد». وأضاف «ليست العملية مجرد معاملات، انها شراكة نتقاسم فيها المخاطر مع خفض التكاليف وتبادل التكنولوجيات».

وقال بويانيه ايضا «بما ان فرنسا لا تملك نفطا ولا غازا، تطورت توتال عبر شراكات كبرى مع مجموعات عالمية. قمنا بذلك في الشرق الاوسط مع أبوظبي، وفي افريقيا مع أنغولا. وهنا اجتمعنا مع بتروبراس ونتقاسم معها قيما مشتركة في مجال التنقيب».

وثمة شراكة بين المجموعتين في اطار 15 كونسورسيوم للاستثمار والإنتاج، منها تسعة في البرازيل وستة في دول اخرى. ومن المشاريع الرئيسية حقل ليبرا الذي يقدر الاحتياطي فيه ما بين 8 و12 مليار برميل نفط.

وخلص بويانيه إلى القول «ليبرا مشروع ضخم مع حقول نفطية كبرى. سنتمكن من استثمار حقول ليبرا بأقل من عشرين دولارا للبرميل، إنه بالتالي مشروع ذو قدرة عالية على المنافسة. ونحن نحتاج إلى هذا النوع من المشاريع».