﻿العراق يرغب في ان يسمح أي اتفاق نفطي في «أوبك» بالحفاظ على مستويات إنتاجه

بغداد – رويترز: قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء ان بلاده أبلغت الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للننفط «أوبك» أمس الأول بأملها في أن تتوصل المنظمة إلى اتفاق لرفع أسعار النفط مع الحفاظ على مستوى إنتاج العراق النفطي.

واجتمع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» محمد باركيندو، في بغداد قبل اجتماع المنظمة المرتقب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ يسعى باركيندو للتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإمدادات يسهم في دعم الأسعار المتدنية.وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية «عبر الوزير عن دعمه لمساعي الأمين العام الرامية إلى دعم أسعار النفط ،وتفاؤله بوصول اجتماع أوبك إلى قرار يخدم المنتجين».

وأوضح ان اللعيبي أطلع باركيندو «على حقيقة الإنتاج العراقي» الذي يزيد عن تقديرات ما تسمى بالمصادر الثانوية التي تستند إليها المنظمة. وأضاف أن «هذه الأرقام من حق العراق» في إشارة إلى أن البلد الذي مزقته الحرب يسعى للحفاظ على مستويات إنتاجه النفطي.

وإذا اضطر العراق للمشاركة في تقليص إنتاج «أوبك» فإن الاتفاق سيكون أنسب لبغداد إذا أصرت على أن تكون بيانات الإنتاج الأعلى هي المعيار الأساسي للخفض.

وبعث العراق -ثاني أكبر منتج في المنظمة- بإشارات قوية يوم الأحد الماضي على أنه سيقاوم محاولات «أوبك» الرامية إلى خفض إنتاجه.

وقال اللعيبي وقتها للصحافيين ان العراق سيسعى للحصول على إعفاء مماثل لإيران ونيجيريا وليبيا التين تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات، مؤكدا أن بغداد تحتاج إلى دخلها من النفط في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال فلاح العامري، رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ان العراق لن يخفض إنتاجه دون 4.7 مليون برميل يوميا، لا من أجل «أوبك» ولا غيرها.

وأضاف أن العراق يقدر إنتاجه في سبتمبر/أيلول عند 4.774 مليون برميل يوميا، وان إنتاجه قد يرتفع قليلا في أكتوبر/تشرين الأول. وقدرت مصادر «أوبك» الثانوية إنتاج العراق بنحو 4.455 مليون برميل يوميا. وكان الأمين العام لـ»أوبك» قد قال بعد اجتماعه بوزير النفط العراقي «العراق بلد فاعل ومهم في المنظمة ومن الدول الكبرى في إنتاج النفط في أوبك، حيث يأتي بالمرتبة الثانية بعد السعودية». وأضاف» لقد لمسنا تعاونا وحرصا كبيرين من وزارة النفط العراقية على دعم المنظمة، للتوصل إلى اتخاذ خطوات جادة تهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن المطلوب في السوق النفطية العالمية، وبما ينعكس على المنتجين وأن المنظمة ستستمر في مساعيها للخروج من هذه الأزمة».

وأكد أن «منظمة الدول المصدرة للنفط مرت بأوقات وظروف جيدة منذ أكثر من نصف قرن وفترات صعبة أيضا، والفترة الحالية هي الأصعب، وبالتالي نحث الخطى من أجل التوصل إلى اتخاذ قرارات تخدم وتدعم أسعار النفط ، ونحن نعمل مع العراق من أجل معالجة الموضوع والخروج من الأزمة الحالية».