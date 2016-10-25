﻿وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيستقر في 2017 رغم زيادة واردات الصين

سنغافورة – رويترز: قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أمس الثلاثاء في سنغافورة ان الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2017، ليظل معدل نموه مستقرا عند مستويات 2016، على الرغم من زيادة الاستهلاك الصيني.

وقال، على هامش أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، ان نمو الطلب على النفط قد ينخفض أكثر إذا ظلت الأسعار ترتفع.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو المثلين من المستويات التي سجلها في يناير/كانون الثاني -والتي تعد الأدنى في عدة سنوات- ليتجاوز 50 دولارا للبرميل.

وقال بيرول إن التباطؤ في نمو الطلب يعني على الأرجح أن أسواق النفط لن تعود إلى التوازن بين العرض والطلب قبل النصف الثاني من 2017.

وألقي أيضا بظلال من الشك على مدى فاعلية خفض مزمع للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لدعم الأسعار، إذ ان هذا الخفض قد يؤدى إلى إطلاق إنتاج جديد في مكان آخر مما يقوض عودة التوازن في أسواق النفط.

وأضاف «إذا ارتفعت الأسعار نتيجة لهذا التدخل (بقيادة أوبك) فإننا قد نرى استجابة أيضا من (ذوي) الإنتاج الأعلى تكلفة»، مضيفا أنه عند سعر 60 دولارا للبرميل قد يجري استئناف مشروعات إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومشروعات النفط البحرية في أمريكا اللاتينية.

وعلى الرغم من التباطؤ العام في الطلب على النفط، فإن الصين – الركيزة الأساسية لنمو الطلب في السنوات الأخيرة – ستزيد وارداتها بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الخام الناتج عن انخفاض الأسعار.

وقال بيرول «الصين ستظل قوة دفع مهمة لنمو الطلب العالمي على النفط».