﻿بيدرو: تحدثت مع رئيس برشلونة عن العودة إلى النادي!

لندن – د ب أ: اعترف المهاجم الأسباني بيدرو نجم تشلسي الإنكليزي أنه تحدث مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من أجل العودة إلى أحضان «كامب نو» مرة أخرى في الصيف الماضي. ولم يمنح النادي الكتالوني مفاوضاته مع مهاجمه القديم أهمية كبيرة، معترفا في الوقت نفسه أن بيدرو يشكل إضافة قوية بالنظر إلى نجاحاته السابقة مع الفريق. ولم يكن لانتقال بيدرو إلى برشلونة أن يتحقق في الفترة الماضية، وهو ما دفع إدارة النادي الأسباني إلى التعاقد مع باكو الكاسير نجم فالنسيا. ورغم أنه اعترف بالمفاوضات بينه وإدارة النادي الذي نشأ فيه، أوضح بيدرو أن رحيله عن تشلسي، لم يكن محتملا في أي وقت. وقال: «تحدثت مع بارتوميو، ولكن حديثي معه حظي بأهمية أكبر مما يستحق». وأضاف: «من الصعب أن تعود لمكان ما ولكنك تحتفظ دائما بذكريات ساحرة مع النادي».

إيقاف التشيلي ميدل مدافع الانتر ثلاث مباريات

روما – د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن المدافع التشيلي غاري ميدل لاعب انتر ميلان سيعاقب بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب ضربه أحد المنافسين بمرفق الذراع، رغم أنه لم ينل البطاقة الحمراء جراء ذلك. وضرب ميدل جاسمين كورتيتش مهاجم أتلانتا بمرفق الذراع في الدقيقة 39 من المباراة التي فاز فيها أتلانتا 2/1 الأحد الماضي، بيد أن حكم اللقاء لم ينتبه لتلك الواقعة. ورغم ذلك، قررت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الإيطالي، بعد متابعة الإعادة التلفزيونية، معاقبة اللاعب بالإيقاف ثلاث مباريات، ما يعني غيابه عن مباريات تورينو وسامبدوريا وكروتوني.

وفاة كارلوس ألبرتو قائد منتخب البرازيل السابق عن 72 عاما

ريو دي جانيرو – رويترز: أعلن التلفزيون البرازيلي وفاة كارلوس ألبرتو قائد البرازيل الفائز بكأس العالم 1970، والذي سجل أحد أجمل أهداف المباريات النهائية للمسابقة، عن 72 عاما بسبب سكتة قلبية. ولعب ألبرتو الظهير الأيمن السابق للبرازيل 53 مباراة مع منتخب بلاده وفاز بألقاب مع فلومينيسي وسانتوس.

واتفورد الإنكليزي يواجه عقوبة خصم نقاط بسبب واقعة «تزوير»!

لندن – الأناضول: قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، فتح تحقيق مع مسؤولي نادي واتفورد الذي يلعب بالبريميرليغ، في مزاعم تزوير بيانات مالية قبل أن يستحوذ عليه مالكه الحالي. وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي، فتح تحقيق في مزاعم «تزوير» خطاب بنكي تم تقديمه عندما استحوذ رجل الأعمال الايطالي جينو بوتسو على النادي بالكامل من والده جامباولو في 2014. وذكرت تقارير أن الخطاب تم تقديمه للجهة المشرفة على الأندية خارج الدوري الممتاز عندما كان واتفورد ينافس في الدرجة الأولى. ونشرت صحيفة «تليغراف» نسخة من الخطاب الذي يقر أن شركة «هورنتس انفستمينت ليميتد» القابضة التي تمتلك النادي لديها موارد مالية كافية وان بنك «اتش اس بي سي» سيمنحها ضمانا بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني، خلال موسم 2014-2015، الذي صعد فيه الفريق إلى دوري الأضواء. ووفقا للصحيفة، يواجه واتفورد عقوبة خصم نقاط من رصيده أو غرامة مالية ضخمة إذا أدين بارتكاب أي مخالفة بهذا الصدد.

إيقاف سيسوكو لاعب توتنهام ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف

لندن – د ب أ: يغيب لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو عن توتنهام الإنكليزي ثلاث مباريات بعدما وجه ضربة بالكوع لهاري ارتر لاعب بورنموث خلال مباراة الفريقين السبت. واعترف سيسوكو بارتكابه سلوكا عنيفا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل سلبا مع بورنموث. ويغيب سيسوكو عن توتنهام في ثلاث مواجهات قوية، حيث لن يشارك أمام ليستر وأرسنال في الدوري بجانب غيابه عن المواجهة أمام ليفربول في دور الـ16 لكأس المحترفين. وقدم سيسوكو اعتذاره ولكن الاتحاد الإنكليزي أكد أن توتنهام لن يستأنف ضد العقوبة.

ابو ديابي لاعب مارسيليا الفرنسي يخضع لجراحة في الكاحل

باريس – د ب أ: أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، أن لاعب وسطه ابو ديابي سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الكاحل. وانضم ابو ديابي (30 عاما) إلى مارسيليا في 2015، لكنه شارك مع الفريق في ثلاث مباريات فقط الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، ثم شارك في مباراتين هذا الموسم، قبل أن تظهر الفحوص الطبية حاجته لخضوعه لجراحة. ويعاني أبو ديابي من توالي الإصابات منذ تعرضه لكسر في الكاحل خلال مشاركته مع ارسنال في المباراة أمام سندرلاند عام 2006. وأوضح مارسيليا: «لعدة أسابيع يعاني لاعب الوسط ابو ديابي من مشاكل في الكاحل الأيمن، ونظرا لعدم قدرته على المشاركة في التدريبات والآلام التي يعاني منها قرر الجهاز الطبي ضرورة خضوعه لجراحة».