﻿فورمولا ــ 1: ماليزيا تدرس التوقف عن استضافة السباق لتراجع الإيرادات!

كوالالمبور – رويترز: تدرس ماليزيا التوقف عن الاستضافة السنوية لسباق الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا-1 بعد انتهاء العقد الحالي في 2018 بداعي انخفاض مبيعات التذاكر ونسب المشاهدة عبر التلفزيون.

وذكرت وكالة «برناما» الرسمية للأنباء انه من المتوقع أن تجتمع الحكومة ومنظمو السباق غدا الخميس لتحديد إذا كان البلد الآسيوي سيستمر في استضافة السباق ام لا. وقال خيري جمال الدين وزير الرياضة الماليزي في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» إن تكلفة تنظيم السباق كانت باهظة جدا بينما كانت الإيرادات محدودة. وأضاف: «مبيعات سباق فورمولا-1 تتراجع كما تتراجع أعداد المشاهدين عبر شاشات التلفزيون… الإيرادات لم تعد كبيرة.» وأقيم السباق لآخر مرة في وقت سابق هذا الشهر وفاز به الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول ليحقق أول انتصار له هذا الموسم.