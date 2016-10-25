﻿الإصابة وغموض الموقف القانوني يؤجلان مباراة كليتشكو أمام براون

برلين – د ب أ: تأجلت المواجهة المرتقبة بين الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو، بطل العالم السابق، ونظيره الأسترالي لوكاس براون، لحسم لقب بطل العالم للوزن الثقيل، لأجل غير مسمى، بسبب تعرض كليتشكو لإصابة عضلية، بالإضافة إلى غموض موقف الرابطة العالمية للملاكمة من إقامة المباراة.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية إن المباراة، التي كانت ستجمع بين الملاكمين لتحديد بطل العالم الجديد في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمدينة هامبورغ الألمانية لن تلعب. ويعتبر عدم اعتراف الرابطة العالمية للملاكمة حتى الآن بقانونية المباراة المذكورة لحسم لقب العالم في الوزن الثقيل، بعد انسحاب حامل اللقب، البريطاني تايسون فيوري، عائقا قويا أمام إقامتها. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض كليتشكو لإصابة في الأسبوع الماضي خلال أحد التدريبات، حيث يعاني من شد قوي في ربلة الساق. وقال كليتشكو: «إنها ليست خطيرة ولكن يجب الخلود للراحة لمدة يومين». ورغم ذلك أكد بيرند بونتي، وكيل أعمال الملاكم الأوكراني، أن الأخير لن يخوض مباراة العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. كما أنه قد لا يتمكن من مواجهة البريطاني الآخر، أنتوني جوشوا في إطار صراع الملاكمين على حزام الاتحاد الدولي للملاكمة بمدينة مانشستر الإنكليزية. وتغلب فيوري على كليتشكو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مفاجأة غير متوقعة ليجرده من ألقاب الاتحاد الدولي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية خلال المباراة بينهما في مدينة دوسلدورف الألمانية.