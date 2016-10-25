﻿القضاء البرازيلي يرفض طلب السباح الأمريكي لوكتي حفظ قضية البلاغ الكاذب

ريو دي جانيرو – د ب أ: رفض القضاء البرازيلي طلبا بحفظ الإجراءات القضائية الموجهة ضد السباح الأمريكي رايان لوكتي، الذي تعمد الكذب على السلطات البرازيلية بالادعاء أنه تعرض للهجوم خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريو دي جانيرو.

ويواجه لوكتي اتهاما بالبلاغ الكاذب، وهو ما يعد جرما بموجب المادة 340 من القانون الجنائي البرازيلي. وبعد قرار رفض طلب حفظ القضية، أمام وزارة العدل البرازيلية مهلة تمتد إلى 15 يوما لإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى دوائر القضاء الوطني. وتم الإعلان عن قرار رفض طلب حفظ القضية من جوليانا ليال ميلو، قاضية المحكمة المتخصصة في الفصل في أحداث المناسبات الكبرى، التي تقام في ولاية ريو، وهي من قررت رفض طلبات الدفاع في هذا الخصوص. وكان محامو لوكتي قاموا بتقديم طلب الحفظ هذا مستندين على أن تلك المخالفة هي الأولى للسباح الأمريكي وأنه ليس معتادا على ارتكاب مثل هذه الأخطاء. واستند المحامون في دفاعهم على أن هذه المخالفة هي الأولى للوكتي، كما أشاروا إلى أن الشرطة بدأت التحقيق في الواقعة بعد ذيوع أنباء عنها في وسائل الإعلام. وروى لوكتي في 14 آب/ أغسطس الماضي أنه تعرض للهجوم في جنوب مدينة ريو من بعض الرجال المسلحين بصحبة السباحين جيمس فيغن وغونار بينتز وجاك كونغر.