﻿الدوري الصيني: غوانتشو يجدد عقد مدربه سكولاري بعد إحراز اللقب

بكين – د ب أ: جدد غوانتشو إيفرغراند الصيني عقد المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لعام آخر، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقبه السادس على التوالي بدوري السوبر الصيني، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

وحسم الفريق لقب الدوري هذا الموسم قبل مرحلتين من نهاية المسابقة. وكان سكولاري (67 عاما) قريبا من الرحيل عن الفريق بنهاية عقده، حيث وقع غوانتشو عقدا مبدئيا مع الإيطالي مارسيلو ليبي، لكن النادي قرر في النهاية بقاء سكولاري وألغى اتفاقه مع ليبي. وحقق سكولاري مشوارا ناجحا مع غوانتشو منذ تولى تدريبه قادما من من غريميو البرازيلي في 2015 خلفا لفابيو كانافارو، حيث قاده في الموسم الأول للتتويج بثنائية الدوري الصيني ودوري أبطال آسيا.