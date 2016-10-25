﻿الهلال يفوز على الشباب ويتأهل إلى قبل النهائي

الرياض – د ب أ: تأهل الهلال للدور قبل النهائي من ، إثر تغلبه على الشباب 2/صفر، في دور الثمانية.

وسجل هدفي الهلال محمد البريك وليو بوناتيني في الدقيقتين 11 و16. وبهذا الفوز تأهل الهلال للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من المباراة التي تجمع بين النصر والوحدة. والهلال أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة 13 مرة، كان آخرها الموسم الماضي، فيما حقق الشباب لقب البطولة ثلاث مرات فقط كان آخرها موسم 1998/1999. وكان الهلال والشباب التقيا في الدور قبل النهائي من البطولة الموسم الماضي، وفاز الهلال 4/صفر قبل أن يحصد اللقب. وفشل الشباب في تحقيق الفوز على الهلال في آخر خمس مباريات، ويرجع آخر فوز للشباب لعام 2014، عندما فاز على الهلال بهدف نظيف في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري المصري: طلائع الجيش ووادي دجلة يهزمان الداخلية والنصر

القاهرة – د ب أ: فشل الداخلية في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام طلائع الجيش ليخسر 2/3، في المرحلة السادسة من الدوري المصري، والتي شهدت أيضا فوز وادي دجلة على النصر للتعدين 1/صفر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، وكان الداخلية البادئ بالتسجيل عن طريق إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 14، لكن نيكو داو سجل هدف التعادل للطلائع في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني سجل بنيامين اشيامبونغ الهدف الثاني للداخية في الدقيقة 67، ولكن الطلائع تمكن مرة أخرى من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق هاسامي، قبل أن يتمكن عاصم صلاح من تسجيل الهدف الثالث للطلائع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين، ولم يخسر الفريق أي مباراة حتى الآن. فيما توقف رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز السادس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، فيما فشل الفريق في تحقيق أي فوز حتى الآن. وانتزع وادي دجلة فوزا صعبا من النصر للتعدين 1/صفر. ويدين وادي دجلة بالفضل لصامويل إفوام، الذي سجل الهدف الوحيد، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ورفع وادي دجلة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

كأس أمم آسيا للشباب: إيران تكمل عقد النصف النهائي

المنامة – الأناضول: قاد رضا جعفري المنتخب الإيراني للتأهل إلى المربع الذهبي من كأس الأمم الآسيوية للشباب تحت 19 عاما، المقامة حاليا في البحرين.

وتغلب منتخب إيران على نظيره أوزبكستان 2/0 في آخر مباريات دور الثمانية (ربع النهائي). وانتهى الشوط الأول بتقدم إيران بهدف جعفري في الدقيقة 14، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 47. واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي بتأهل إيران والسعودية واليابان وفيتنام. وستواجه السعودية إيران في المربع الذهبي، غدا الخميس، على أن تواجه فيتنام نظيرتها اليابان. ويعتبر كوريا الجنوبية أكثر الفرق تتويجا بالبطولة بإجمالي 10 ألقاب، بينما تحمل قطر لقب النسخة الأخيرة.

إيقاف الجابر مدرب الشباب مباراتين وتغريم اتحاد جدة!

الرياض – د ب أ: أعلنت لجنة الإنضباط ، إيقاف سامي الجابر مدرب نادي الشباب السعودي مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال، لدخوله أرضية ملعب مباراة فريقه أمام اتحاد جدة التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة السادسة من الدوري.

وأقرت لجنة الإنضباط تغريم عضو شرف الشباب الأمير فهد بن خالد بن سلطان عشرة آلاف ريال لدخوله أرضية الملعب قبل مباراة الاتحاد وهو غير مسجل بالكشف الرسمي. بالإضافة إلى تغريم لاعب الشباب أحمد عطيف عشرة آلاف ريال أيضا لتواجده في ممر اللاعبين قبل مباراة الاتحاد بالدوري وهو غير مسجل بالكشف الرسمي. كما تم تغريم الشباب 15 ألف ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب، ما أدى إلى تأخير بداية الشوط الثاني خلال مباراته مع الاتحاد. ونال الاتحاد غرامة 100 ألف ريال، لقيام جمهوره برمي علب المياه في أرض الملعب وعلى لاعب الشباب. كما تم تغريم فواز القرني، لاعب الاتحاد، عشرة آلاف ريال لتواجده في ممر اللاعبين، قبل مباراة الشباب، وهو غير مسجل بالكشف الرسمي.

كأس السودان: حارس الهلال الأبيض يؤهل فريقه إلى النهائي

الخرطوم – الأناضول: قاد حارس مرمى الهلال الأبيض، زكريا حيدر، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس السودان، على حساب المريخ بركلات الترجيح 3/2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في نصف نهائي البطولة.

وتمكن حيدر من التصدي لأربع ركلات ترجيح من أصل 7، نفذها المريخ أحرز منها اثنتين وخرجت واحدة بعيدا عن المرمى. كما تألق حارس المريخ جمال سالم الذي تصدى لثلاث ركلات، ولكنه أضاع الركلة السابعة للمريخ. وبذلك لحق الهلال الأبيض بفريق الهلال، الذي تأهل للمباراة النهائية الأحد، بالفوز على أهلي شندي 2/0. ويعتبر حامل اللقب المريخ أكثر الفرق السودانية تتويجا بكأس السودان بإجمالي 24 لقبا، بينما جاء الهلال في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب.