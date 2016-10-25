﻿كيز تفوز على سيبولكوفا لتؤجل صعود كيربر إلى الدور قبل النهائي

سنغافورة – د ب أ: أصبحت أنجيليك كيربر بحاجة لفوز وحيد لحجز مكان لها بالدور قبل النهائي من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بعدما فازت بمباراتها الثانية في المجموعة الحمراء لتحافظ على سجلها خاليا من الهزائم.

وتغلبت كيربر على سيمونا هاليب 6/4 و6/2، ولكنها بحاجة للفوز غدا الخميس على ماديسون كيز، التي حققت فوزها الأول في البطولة على دومينيكا سيبولكوفا 6/1 و6/4، وأصبحت تتفوق على سيبلوكوفا في النتائج المباشرة 4/صفر، كما منح هذا الفوز الفرصة لكيز لتجنب الخروج من هذه البطولة. وقالت: «اسلوبي المفضل هو لعب الكرة بقوة ثم بقوة أكبر. وكان علي تغيير هذا، واللعب بذكاء». وتغلبت كيربر على هاليب في مباراة استمرت لأقل من 90 دقيقة. وحققت الفوز في أربع مباريات من أصل خمس جمعتها بهاليب هذا الموسم. وقالت: «لدي ثقة أكبر حاليا، أعرف كيف ألعب البطولات الكبرى من الناحية الذهنية، كيف أفوز بمباريات صعبة للغاية في مواقف صعبة، مثل لعب النهائيات في البطولات الكبرى، والمراحل الكبرى». وأضافت: «أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية هنا، أستمتع كل يوم. سيمونا قدمت مباراة عظيمة، فهي منافسة قوية للغاية». وتابعت: «سعيدة لفوزي في المباراة الثانية، ألعب أفضل مباريات في حياتي. كل مباراة هنا صعبة، وأركز على طريقة لعبي وأحاول الفوز بكل مباراة».