﻿كأس انكلترا: بيع حقوق بث المباريات مقابل مليار جنيه استرليني!

لندن – د ب أ: توصل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاتفاق بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي لمدة ثمانية أعوام بدءا من موسم 2019/2018 مقابل نحو مليار جنيه استرليني.

وتحصل وكالة «بيتش انترناشونال» للتسويق على حقوق البث في غرب أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما تغطي شركة «اي ام جي» باقي أنحاء العالم. وتقوم الشركتان بعد ذلك ببيع حقوق البث إلى شركات أخرى من الباطن، فيما تحتفظ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة «بي تي سبورت» بحقوق البث المحلي. وقال مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي أن الاتفاق «ضخم للغاية». ويتضمن الاتفاق حقوق بث مباريات كأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد للشباب.