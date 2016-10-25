﻿الفيفا يغرم الاتحاد الاسباني 220 ألف فرانك سويسري

زيوريخ – د ب أ: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه وقع غرامة على الاتحاد الأسباني للعبة تقدر بـ 220 ألف فرانك سويسري، على خلفية انتهاكه اللوائح والقوانين الخاصة بالتعاقد مع لاعبين أجانب قصر.

وقال الفيفا في بيان: «ثبت أن الاتحاد الأسباني انتهك العديد من القوانين الخاصة بالتعاقدات وتسجيل اللاعبين الأجانب الصغار». وأضاف: «وفي هذا الإطار، تم توقيع غرامة مالية على الاتحاد الأسباني تقدر بـ220 ألف فرانك سويسري، كما تم منحه مهلة ستة أشهر لتعديل لوائحه ونظام الانتقالات الخاص باللاعبين الصغار المعمول به في البلاد حاليا». وتابع: «على جانب آخر، وطبقا للمادتين 13 و14 من لائحة الانضباط الخاصة بالفيفا تم تحذير وتوبيخ الاتحاد الأسباني». وطبقا لما أوضحه الفيفا، تركزت التحقيقات على اللاعبين الصغار، الذين يشاركون في البطولات مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد خلال مدد محددة في الفترة بين 2007 و2014، مع أتلتيكو، وفي الفترة بين 2005 و2014 مع الريال. وكان الفيفا وقع عقوبة على أتلتيكو والريال في كانون الثاني/ يناير الماضي، بإيقافهما لمدة عام (موسمي انتقال) عن عقد أي صفقات جديدة، بسبب مخالفاتهما لنص اللائحة الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين، الذين لم يبلغوا 18 عاما. كما قرر أيضا منع مشاركة لاعبين في الدرجتين الثانية والثالثة حتى يتم تصحيح الأوضاع. واستأنف كلا الناديين القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا في زيوريخ، التي أيدت العقوبة في أيلول/ سبتمبر الماضي، ليقرر ناديا العاصمة الأسبانية رفع شكواهما أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس».