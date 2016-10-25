﻿دي بروين: غوارديولا طلب من اللاعبين عدم فقدان الثقة في طريقته!

لندن – رويترز: يقول لاعب الوسط كيفن دي بروين إن المدرب بيب غوارديولا طلب من لاعبي مانشستر سيتي عدم فقدان الثقة في طريقته التي تعتمد على المغامرة، والتي بدأ تطبيقها منذ وصوله الى ملعب «الاتحاد» رغم عدم فوز الفريق في آخر خمس مباريات.

وبدأ السيتي الموسم بالفوز في أول عشر مباريات في كل المسابقات لكنه تعثر في الأسابيع الاخيرة وكان التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون يوم الاحد خامس مباراة للفريق على التوالي لم يذق فيها طعم الفوز. وقال دي بروين: «طلب منا مواصلة الايمان والثقة في طريقته.» واضاف: «لا يريد ان يتسرب الشك الى نفوسنا في الطريقة التي نلعب بها. يرغب في التأكد من معرفتنا بان الطريقة التي نلعب بها حاليا هي افضل طريقة. كانت هذه هي الرسالة التي أراد توجيهها. هناك الكثير من المغامرة في الطريقة التي نلعب بها وكلنا يعلم ذلك. أعرف اننا نعيش في عالم يفتقر الى الصبر لكننا نجرب أشياء جديدة.» وتبخر الفارق الذي كان يفصل السيتي عن أقرب مطارديه على صدارة الدوري الانكليزي وبات يتصدر بفارق الاهداف فقط عن ارسنال وليفربول. كما يتأخر بخمس نقاط عن برشلونة في مجموعته بدوري ابطال اوروبا بعد ثلاث مباريات. واتخذ غوارديولا بعض القرارات الصعبة منذ انضمامه الى السيتي في يوليو/ تموز حيث أعار الحارس جو هارت ولم يشرك المهاجم سيرجيو أغويرو في مباريات مهمة. وقال دي بروين إن المدرب الاسباني أكد انه لا يوجد مكان في النادي للاعبين لا يستطيعون التأقلم على طريقته في اللعب. وأضاف: «يتعين عليك التأقلم أو ستصبح خارج التشكيلة. إذا لم تستطع التأقلم فانك ستذهب الى فريق آخر.» ويواجه السيتي منافسه مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس المحترفين اليوم قبل أن يحل ضيفا على وست بروميتش البيون في الدوري الممتاز بعدها بثلاثة أيام.