﻿الدوري الاسباني: ميسي وغريزمان الأفضل وأتلتيكو يهيمن على الجوائز

مدريد – د ب أ: توج الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني الموسم الماضي فيما حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة أفضل مهاجم.

وأقيم الحفل السنوي لرابطة الدوري الإسباني لاختيار أفضل اللاعبين في مختلف الفئات، عن موسم 2016/2015. وتم الإعلان في بداية الحفل عن جائزة أفضل لاعب صاعد والتي ذهبت إلى ماركو أسينسيو صانع لعب ريال مدريد بعدما قدم مسيرة رائعة الموسم الماضي الذي قضاه معارا مع اسبانيول. وفاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب وسط. وفاز السلوفيني يان اوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل حارس مرمى، حيث استقبلت شباك فريقه أقل عدد من الأهداف. وحصل الأوروغواني دييغو غودين مدافع أتلتيكو على جائزة أفضل مُدافع. وتواصلت انجازات أتلتيكو حيث فاز مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بجائزة أفضل مدرب. كما فاز غريزمان نجم منتخب فرنسا وأتلتيكو بجائزة أفضل لاعب بعدما قدم مسيرة رائعة وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للفريق. ونال برشلونة نصيبه من الجوائز حيث فاز ميسي، بجائزة أفضل مهاجم في الليغا. كما فاز لويس سواريز بجائزة أفضل لاعبٍ أجنبي في الدوري الإسباني.