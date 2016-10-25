﻿الجزائري محرز مع 6 من الريال و5 من برشلونة و4 من البايرن ضمن المرشحين الـ30

باريس – د ب أ: كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن قائمة مختصرة تضم 30 لاعبا من المرشحين للفوز ب لأفضل لاعب في العالم لعام 2016. وأنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علاقته بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت الجائزة تُمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام من مجلة «فرانس فوتبول» منذ عام 1956، لكن الفيفا وقع اتفاقا مع «فرانس فوتبول» على توحيد الجائزة منذ عام 2010 قبل أن ينفصلا العام الجاري. وانحصرت الجائزة منذ عام 2007 بين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، علما أن البرازيلي كاكا النجم السابق لميلان الإيطالي كان آخر لاعب بخلاف نجمي برشلونة وريال مدريد يتوج بالجائزة في 2007. وضمت القائمة هذا العام ستة لاعبين من ريال مدريد هم الويلزي غاريث بيل ورونالدو والأسباني سيرخيو راموس والبرتغالي بيبي والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس. وجاء أربعة لاعبين من برشلونة الأسباني في قائمة المرشحين وهم ميسي والأسباني اندرياس أنييستا والبرازيلي نيمار والأوروغواني لويس سواريز. وضمت القائمة أربعة لاعبين من بايرن ميونيخ الألماني هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألمانيين توماس مولر ومانويل نيوير والتشيلي ارتورو فيدال. كما ضمت ثلاثة لاعبين من يوفنتوس الإيطالي هم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والأرجنتيني باولو ديبالا والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون. وضمت ثلاثة لاعبين من أتلتيكو مدريد هم الفرنسي أنتوني غريزمان والأسباني كوكي والاوروغواني دييغو غودين. كما ضمت لاعبين من مانشستر سيتي هما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين. وشارك ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي في القائمة عبر الإنكليزي جيمي فاردي والجزائري رياض محرز. كما شملت ثنائي مانشستر يونايتد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا. وضمت أيضاً الغابوني بيير ايمريك اوبامايانغ لاعب بوروسيا دورتموند والفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام والفرنسي ديميتري باييه لاعب وستهام الإنكليزي والبرتغالي روي باتريسيو حارس سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

أول عربي في القائمة

الجزائر – د ب أ: بات الجزائري الدولي رياض محرز نجم ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي، أول لاعب عربي تشمله قائمة المرشحين ل لعام 2016، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم خلال العام

قبل أكثر من عامين بقليل، انضم محرز إلى المنتخب الجزائري الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ويوم انضمامه بمعسكر «الخضر» لأول مرة، قال للقائد مجيد بوقرة الذي كان في استقباله: «تذكروني جيدا، بعد عامين سألعب في برشلونة وسأتصدر الصفحات الأولى للصحف العالمية». وسرعان ما تحققت «رؤية» محرز، فقاد ليستر إلى التتويج بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، فضلا عن اختياره أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، وكان من أكثر الأسماء تداولا في وسائل الإعلام خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل أن يقرر أخيرا البقاء مع ليستر سيتي. وكشف محرز لمقربين له الصيف الماضي أنه ينتظر أن يكون ضمن قائمة المرشحين ل خاصة بعد موسمه الاستثنائي مع ليستر. وقال بعد الإعلان عن قائمة المرشحين: «إنه شرف كبير، أنا فخور لتواجدي في هذا المستوى خاصة عندما أتذكر من أين اتيت. لكن يجب أن أحافظ على تركيزي وألا أتوقف عند هذا الحد، يتعين علي مواصلة العمل». ويبدو أن محرز لم ينس بداياته الصعبة في مشواره الذي انطلق من نادي جامبيه بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي حين كان راتبه الشهري 700 يورو، في حين كان مسؤولو أندية مارسيليا وباريس سان جيرمان وليل يرون أنه لا يستحق اللعب في فرقهم بسبب نحافة جسده. لكن جون مارك نوبيلو المدير الرياضي لنادي لوهافر والمدرب السابق للمنتخب الجزائري للشباب (تحت 20 عاما)، كان له رأي آخر ومكن محرز من الانضمام للفريق ومنحه فرصة المضي قدما في طريق تحقيق أحلامه. وبعد ثلاث سنوات مع لوهافر، انضم محرز في بداية 2014 إلى ليستر الذي كان ينافس بالدرجة الأولى، وحصل النادي الفرنسي على 400 ألف يورو لإتمام الصفقة، في ظل رغبة أيضا من نادي تورينو الإيطالي لضم اللاعب. ولم يكن محرز متحمسا في البداية للعب في الدوري الإنكليزي خوفا من المعاناة والصعوبات التي سيواجهها من الناحية البدنية، حيث كان يود اللعب في الدوري الأسباني كخطوة على طريق تحقيق حلم اللعب لبرشلونة. والآن لم يعد لطموح محرز حدود، فهو يحب الألقاب الشخصية، ويتطلع الآن أيضا للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية بعدما فاز بالجزائرية. ويدرك محرز أن التألق مع ناديه قد لا يكفي لصناعة المجد والتاريخ، لذلك يتطلع إلى التألق مع المنتخب الجزائري وقيادته إلى مونديال روسيا رغم البداية المتعثرة في الجولة الأولى من التصفيات. ومثلما كانت الأمور على مستوى الأندية، واجه محرز صعوبة كبيرة قبل الانضمام للمنتخب، حيث طلب عبر وكيل أعماله اللعب مع المنتخب الأولمبي في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2012 بلندن، لكن المدرب عز الدين ايت جودي رفض ضمه حينذاك بدعوى أنه شكل فريقه ولا يمكن استبدال لاعب بآخر. وحتى المستويات الرائعة التي كان يقدمها مع ليستر لم تشفع له لدى المدرب السابق للمنتخب الجزائري وحيد خليلودزيتش في البداية، لكنه اقتنع بعدها بإمكانات ومهارات اللاعب بعد تقرير أعده مساعده نور الدين قريشي، لينضم محرز إلى المنتخب الأول في أيار/ مايو 2014 .وتألق محرز في المباراتين الوديتين أمام أرمينيا ورومانيا قبل سفر المنتخب الجزائري إلى البرازيل، ليشارك في التشكيل الأساسي بالمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام بلجيكا 1/2 في المونديال، ثم غاب عن التشكيلة في المباريات الثلاث الأخرى للفريق بالمونديال.