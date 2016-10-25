﻿وزارة الدفاع البريطانية تستأنف تدريب مقاتلي المعارضة السورية والهاربون من الموصل يستعدون لانتقام الميليشيات الشيعية… وتناقضات في السياسات الإيرانية

لندن ـ «القدس العربي»: أفردت الصحف الغربية الصادرة أمس العديد من المقالات والتحليلات الخاصة بمعركة الموصل بالإضافة إلى أخبار استئناف وزارة الدفاع البريطانية تدريب المقاتلين المعتدلين لمواجهة تنظيم «الدولة» في سوريا، فيما خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً مطولاً تحدثت فيه عن أطماع إيران في منطقة الشرق الأوسط والازدواجية الكبيرة في السياسة الإيرانية، وتطبيقها للكثير من الأمور التي تخالف تصريحات خامنئي المعلنة.

تدريب مقاتلي المعارضة السورية

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن بريطانيا تستعد لاستئناف تدريب مقاتلين المعارضة السورية المعتدلة وقد قامت وزارة الدفاع بإرسال 20 ضابطاً بريطانياً إلى الشرق الأوسط للمساهمة في استعداد مقاتلي المعارضة السورية بعد زيادة احتمالية هجوم من قبل قوات تنظيم «الدولة».

ومن المقرر ان تعلن وزارة الدفاع البريطانية عن اعادة فتح برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، كجزء من حملة وزارة الدفاع البريطانية ضد تنظيم «الدولة».

الحكومة البريطانية تأمل ان تُحسن قوات المقاتلين الحاليين، بالاضافة إلى انشاء قوات جديدة، وقد صرح وزير الدفاع البريطاني ان 20 ضابطاً من الجيش الملكي البريطاني سينتشرون على مواقع مختلفة لتدريب مقاتلين في المعارضة السورية المعتدلة بالمهارات التي يحتاجونها من اجل مواجهة تنظيم «الدولة»، لكن اي قرار بريطاني لمساعدة المتمردين مهما كان محدوداً سيثير جدلاً واسعاً، حيث ان محاولات سابقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا انتهت إلى خيبة امل وبعض من الحرج، حيث ان القوات التي تم تدريبها انهارت سريعاً في الهجمات امام قوات نظام الاسد وقوات تنظيم «الدولة»، ففي العام 2015 انتهت القوات التي تم تدريبها على يد الحكومة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية في تركيا للقتال في صفوف جبهة فتح الشام، او استسلامهم واضاعة المعدات القتالية الجديدة التي سلمتهم إياها الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة أعادت فتح برنامج التدريب والتسليح في فصل الصيف، وكانت هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن باراك أوباما لا يزال غير مستعد للموافقة على ارسال المزيد من المساعدات بما في ذلك الأسلحة إلى المعتدلين في حلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقاد الادارة الأمريكية ان المقاتلين اصبحوا أكثر ميلاً للتنظيمات الجهادية، كما أن أوباما يهدف بالاساس إلى ترك هذه القرارات إلى خليفته في البيت الابيض.

وزارة الدفاع البريطانية تؤكد وجود مقاتلين معتدلين في شمال غرب سوريا، وتنفي ان جميع المقاتلين هناك متطرفون، وقد قام وزير الدفاع البريطاني بوصف المقاتلين المعتدلين بأنهم على استعداد للوصول إلى تسوية سياسية تجمع جميع الأطراف للوصول في النهاية ان تكون سوريا ديمقراطية.

التحالف الغربي يصر على التعلم من الدروس من الكارثة التي حلت في العام 2015، كما يسعى لاضافة بعض الفصائل الموجودة حالياً على الساحة السورية، بدلاً من تشكيل تجمع جديد مدعوم كلياً من الغرب.

واختتمت الصحيفة بالقول إن النقاد يتساءلون كيف ستضمن وزارة الدفاع البريطانية ان تدريبها للقوات السورية والمهارات التي سيتم اكتسابها من خلال هذا التدريب لن يتم نقلها بعيداً عن مواجهة تنظيم «الدولة» في المعركة التي ستكون في مدينة الرقة السورية حيث ان موسكو ودمشق تعتبران أن من مهمتهما اعادة السيطرة على المدينة التي تقع في غرب سوريا.

الهاربون من الموصل يستعدون لانتقام الميليشيات

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ان مواطني مدينة الموصل العراقية غير مبتهجين لهروبهم من قبضة تنظيم «الدولة» لأنه مجرد مرحلة انتقالية لمحن جديدة، فالقوات العراقية تقوم بتحقيقات مطولة عن ماضيهم وعن كل شيء في ماضيهم، وفي حال سُمح لهم بمغادرة معسكر التحقيق فلا يوجد مكان واضح وآمن قد يلجأون اليه، حيث ان منظمات الاغاثة الدولية تحذر من كارثة انسانية يتعرضون لها.

«واشنطن بوست» تضيف ان تعامل الحكومة العراقية الحالية التي يقودها الشيعة مع النازحين السنة من الموصل يعتبر علامة فارقة في العراق، حيث ان ثقة السكان العراقيين السنة بالحكومة المركزية في بغداد وصل إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، وهو ما جعل بعض من المواطنين في المناطق التي احتلها تنظيم «الدولة» يرحبون بهم في المدن والقرى المختلفة.

الصحيفة تقول إن الرجال والمراهقين السنة في المناطق المحيطة بمدينة الموصل يتعرضون لتحقيقات تستمر اشهرا، يتم خلالها انتهاك بالغ لحقوقهم الإنسانية، قامت منظمات حقوق الإنسان بالابلاغ عنها، شملت الإعدام والتعذيب والاعتقال التعسفي من قبل الميليشيات التي ظهرت في العراق، وايضاً من القوات العراقية الحكومية، كما ان النساء اللاتي انضم ازواجهن إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية « داعش « يتم منعهم من العودة إلى القرى التي كانوا يعيشون فيها.

الصحيفة اختتمت بالقول ان ملايين العراقيين انقطعت صلتهم بجذورهم خلال العاملين الماضيين بسبب توسع تنظيم الدولة والعمليات العسكرية المضادة، وان النزوح يمكن اعتباره نزوحاً جماعياً يذكر بالفترات الاخيرة في العراق بعد الغزو الأمريكي والحرب الأهلية الدموية التي اعقبت عملية الغزو. كما ان التكلفة البشرية لاستعادة الموصل ستكون كبيرة بالرغم من التدابير التي يحاول المسؤولون العراقيون اتخاذها، كالتقليل من عدد القوات التي ستدخل المدينة واستبعاد الميليشيات الطائفية وتبسيط التحقيقات وحث المواطنين على البقاء في منازلهم.

تناقضات إيرانية

وكتب توماس اردبرنك في صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً حول الاطماع الإيرانية في منطقة الشرق الاسط وتعزيز حظوظها في المنطقة ومواجهة المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، كما بين التناقضات في السياسات الإيرانية على المستوى الداخلي والدولي.

وبدأ الكاتب المقال بقوله ان المعارضين للاتفاق النووي الإيراني مع الغرب من المحافظين الإيرانيين قاموا بصرف مليارات الدولارات من اجل تعزيز حضور إيران وتقوية نفوذها في الشرق الاسط ومواجهة المصالح الأمريكية هناك، ومع ذلك فان أنصار الصفقة قاموا ببطء بعقد الصفقات مع الشركات الغربية وفتح خطوط الهاتف مع الولايات المتحدة وتسريع خدمة الانترنت والترحيب بحشود من السياح الاوروبيين وتخفيف بعض القيود الاجتماعية على المواطنين في ايران، وهو ما يبدو متناقضاً ومحيراً، غير انه مدروس بعناية وسياسة المسارين التي يتبعها خامنئي والدائرة الضيقة من حوله، وعلى النقيض فالجنرالات الإيرانيون يواجهون الحرب الأهلية في سوريا، والمستشارون الإيرانيون يدربون الميليشيات العراقية التي تقاتل في العراق وسوريا، كما ان الأسلحة الإيرانية وغيرها من اشكال الدعم تساعد المتمردين الحوثيين في اليمن.

الوجود العسكري يطغى في المجتمع الإيراني، والمرشد الاعلى يصدر بانتظام الانتقادات ضد الولايات المتحدة قائلاً ان الموقف الإيراني لن يلين ضد الشيطان الاكبر ـ في اشارة إلى الولايات المتحدة ـ في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بفتح الباب بهدوء امام رأس المال والخبرة الغربية، فعندما يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني هجمات من المتشددين في ايران، فان المرشد الاعلى دائماً ما يقوم بدعمه على الاقل في القضايا الاقتصادية والقطاع الخاص.

وقال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي سعيد ليلاز والمقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني «نعم نتقرب من الغرب ضمن سياسة جديدة لإظهار قوة ايران، فنحن نهدف إلى تعزيز بلادنا وزيادة نفوذنا، وما نقوم به، تقوم به الولايات المتحدة منذ عقود طويلة».

ويستطرد الكاتب ان ليس هناك أي شك في ان إيران تبذل المزيد من القوة في المنطقة على ساحات القتال في سوريا، والمستشارون الإيرانيون والمتطوعون في كثير من الاحيان يقاتلون ويموتون جنباً إلى جنب مع القوات الحكومية السورية لطرد المعارضة السورية من حلب، والموصل في العراق، كما ان الحشد الشعبي اسم اخر للعشرات من الميليشيات الشيعية، الذين يأتمرون بأمر النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

الصحيفة تضيف ان التغيير الأكثر وضوحاً هو في السياسة، هو سلسة الهزائم التي تعرض لها فصيل المتشددين والذي حكم لمدة تزيد عن 15 عاماً، والتي كانت متشكلة من رجال الدين والقادة العسكريين، وكان محمود احمدي نجاد رمزاً لهم وللأمة الإيرانية حيث انه رفض اي شكل من اشكال التسوية، والذي غالباً ما ردد ان إيران ابداً لن تقبل اي حلول وسط حول برنامجها النووي، ولكن في العام 2012، أي قبل عام من نهاية ولاية نجاد، سمح المرشد العام خامنئي لممثليه بالاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية من اجل مناقشة الحل الوسط الذي كان يرفضه احمدي نجاد، ومنذ ذلك الحين خسر المتشددون المعركة تلو الاخرى مع مجموعة من التكنوقراط والمعتدلين الذين كانوا وحدهم في منشأة صغيرة في إيران قادرين على التـحدث مع الغـرب.

خلال انتخابات عام 2013، خسر المتشددون الإيرانيون الانتخابات لصالح روحاني المعتدل، وفي الآونة الأخير قام خامنئي بالقضاء على اي امل لعودة نجاد إلى الحكم، وهو الشخص المحافظ الوحيد الذي يحظى بتأييد قوي، ولمدة عامين خلال المحادثات النووية الإيرانية مع الغرب رفض المتشددون اي حل وسط حول البرنامج النووي، ولكنهم خسروا الانتخابات البرلمانية مرة اخرى، كما انهم عارضوا اي استثمار اجنبي، والحريات العامة والانترنت والزيارات التي يقوم بها الاجانب إلى البلاد، كما عارضوا الحفلات الموسيقية وتقليص عدد شرطة الآداب في الشوارع، ولكن كل هذه القضايا اما خسروها او تم تجاهلها إلى حد كبير، والذي يصفه المحللون بأنه ليس من قبيل الصدفة.

توماس يضيف في مقاله ان هذه القرارات تنطلق من آية الله خامنئي شخصياً للتخفيف عن إيران في الوقت الراهن على الاقل، وابعاد إيران عن التفسير الصارم للايدلوجية الثورية وانهاء العزلة التي اعاقت الاقتصاد وادت إلى احباط الشباب الإيرانيين الذين يتوقون للعيش في دولة طبيعية، كما ان خامنئي يرى ان إيران يجب ان تكون مثل الصين، وهو الامر الذي ادى إلى تخفيف القيود على تأشيرات الدخول إلى ايران، وسياسات الاستثمار الاجنبي في حين ان الدوبلوماسيين الإيرانيين يروجون ان إيران سوق غير مستغلة في العالم.

ويقول رينيه هارون المغترب الإيراني في المانيا والعضو المنتدب لشركة المانية في غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يتحدث عن حقبة جديدة في إيران مضيفاً ان الحكومة تتخذ خطوات كبيرة من اجل تحسين الاقتصاد الإيراني فيما وخلال الاشهر الاخيرة، لاحظ عامة الإيرانيين بعض التغيرات على شبكة الانترنت كما ان البرلمان الإيراني خالٍ من هيمنة المتشددين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد طالب البرلمان بفرض قيود على عقوبة الإعدام والمزيد من الحريات الصحافية واعطاء حريات أكثر للمرأة.

ولكن في الوقت نفسه يقوم خامنئي بالتصريح علناً ان المشاكل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن يتم حلها لطمئنة انصاره، كما انه يحارب تنظيم «الدولة» والذي يعتبر التنظيم السني الذي ينافس الشيعة في كلٍ من العراق وسوريا بكل ما يملك من قوة، لأنه يعبره تهديداً لأمن ايران.

اردبرنك يضيف ان المغامرات العسكرية لإيران بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية لكثير من الإيرانيين، انها لا تتماشى مع اراء الجمهور في كثير من الأحيان، ولكن هذه الحروب هي بمثابة إلهاء وربما تكون في بعض الأحيان استرضاءً للمتشددين في الوقت الذي يتم فيه تجاوز الخطوط الحمراء كما يحدث الآن من شراء الطائرات الأمريكية بانتظام، وفي العلن ينتقد خامنئي الاتفاق النووي، لكن القريبين من دائرة صنع القرار يعرفون جيداً انه هو نفسه من قام بصياغة الاتفاق.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن جميع السياسات الداخلية والخارجية الإيرانية تكون بأمر من خامنئي نفسه، وعلى الغربيين ان لا يحلموا بتغييرات عميقة وكبيرة في السياسة الخارجية والداخلية الإيرانية.