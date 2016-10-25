﻿بعد حفل كبير مميز إيفون الهاشم تعد بحفلات صغيرة للعام المقبل

بيروت – «القدس العربي» : عندما نسأل إيفون الهاشم متى بدأ مشوارها الفني الاحترافي تسارع بالجواب «من أول ما خلقت». لها حفلات خاصة بها تعود لعمر الطفولة، إنما سؤالها المفصلي «متى بدأ الاعلام يراني»؟ قبل أيام كان لها حفل كبير في بيروت لم تترك فيه لوناً دون أن تؤديه إلى جانب أغنياتها الخاصة. كما غنت لشارل ازنافور، زكي ناصيف، شادية وآخرين. صفق لها الجمهور وطويلاً وكان للحفل صدى جيداً في الاعلام. هنا حوار معها:

■ نال حفل «ذي بلاس» قبل أيام اهتماماً لافتاً من الجمهور والصحافة. هل هذا حال حفلاتك على الدوام؟

□ الأصداء الإيجابية وامتلاء المقاعد يرافق كافة حفلاتي والحمد لله، لكن حفل «ذي بلاس» تميز بكونه أكبر حجماً وتنظيماً وكانت له انعكاسات ايجابية كبيرة.

■ هل نقول إنه حفل حظي بتحضير مختلف وأن نضجاً مضافاً اكتسبته شخصيتك الفنية؟

□ التجربة المتواصلة تمدني بمزيد من الشجاعة لأكون في كل مرة مع حفل أكبر.

■ «شي نهار رح فل» من أغنياتك المميزة كيف اجتمع الرحيل مع حفل كبير؟

□ تسألينني عن جرأتي في أن أكون في حفل كبير؟ الجواب أن خياراتي الأخرى غير موجودة. اجيد في الحياة التواصل فقط مع الناس من خلال كلمات وأفكار وألحان وغناء. أبحث عن لحظات السعادة لنفسي وللآخرين، وما من سبيل آخر أمامي. هكذا أعبر عن نفسي وأتشارك مع الناس.

■ هل تتوقعين يوماً أن نهجر حقائب السفر؟

□ صراحة أسف للقول إننا افتقدنا الأمل في وطننا. أستغرب أن الأمور كافة لا تخطو إلى الأمام بل ربما العكس صحيح.

■ لمن غنيت Sorry Mam؟ تميز صوتك بإحساس كبير؟

□ لم أكتب ولم ألحن الأغنية، بل هي للفنان يوري مرقدي. هو صوتي فقط حيث أديت الأغنية كتتر لفيلم سينمائي لبناني يحمل العنوان نفسه.

■ متى بدأت طريق الاحتراف الفعلي لإيفون الهاشم؟

□ اظنها ترافقت مع دراستي الجامعية وفي السنة الأولى، حينها أحييت حفلاً غنائياً في مسرح دوار الشمس تميز بحضور كبير لأهل الإعلام. وفي التوقيت نفسه اختارني المخرج جواد الأسدي لدور في مسرحية «نساء الساكسوفون» والتي افتتح معها مسرح بابل، وكان ذلك في سنة 2006.

■ ما هي دراستك الجامعية؟

□ نلت إجازة جامعية في المسرح. كما درست في المعهد الموسيقي كل ما احتاجه من تقنية الصوت. تابعت دراستي مع استاذة احببتها كثيراً وعندما هاجرت من لبنان إلى فرنسا توقفت عن متابعة الدراسة. وحالياً أتابع دراستي مع استاذ خاص.

■ ماذا عن اسطوانة «معليش» هل هي مولودك الأول؟

□ نعم هي اسطوانتي الأولى. تتضمن 12 عملاً من بينها ثماني أغنيات من كلماتي وألحاني. اغنية شارل ازنافور التي تحدث عنها الإعلام كثيراً. وقدم لي الأستاذ أحمد قعبور أغنية «كأني» من كلماته وألحانه. وقبل سنة أديت دور البطولة في مسرحية أوبرالية عرضت في جنيف، أديت خلالها أغنية من الحان زياد الأحمدية ومن كلمات الشاعر مهدي منصور وكانت الأغنية العربية الوحيدة في العرض. وتضم الأسطوانة أغنية «اطلب عيني» تحية لليلى مراد بتوزيع جديد.

■ كيف حصلت على حق إعادة توزيع أغنية شارل ازنافور؟

□ قبل زمن كتبت رسالة شخصية لشارل أزنافور مرفقة بفيديو أغني فيه أغنية Comme Ils Disent كما غنيتها في حفل. طلبت بركته بضم الأغنية إلى اسطوانتي بعد اعادة توزيعها مع شرح واف لرغبتي بذلك. ومن ثم تلقيت منه رسالة مباركة وبدأ المشروع. وفيما بعد كتب رأيه بصوتي في تلك الأغنية ونشر في مطبوعة فرنسية.

■ هل ترين الغناء بالفرنسية، الانكليزية، الاسبانية إلى جانب العربية اضافة لك؟

□ طبعاً. وإن تمكنت من ذلك لماذا لا؟ خاصة عندما يتشارك معي آخرون في حب تلك اللغات. في الأساس أنجذب إلى الكلمة. أبحث عن المعاني في أي لغة كانت وأغنيها.

■ وهل تتقنين تلك اللغات جميعها؟

□ نعم، إنما الاسبانية غناء فقط وليست لي قدرة الحوار من خلالها.

■ لديك رغبة في مقاربة كافة انواع ومدارس الموسيقى. هل يجذبك نوع أكثر من آخر؟

□ أحبها جميعها. ارغب باكتشاف جديد في صوتي من خلال كافة الألوان. أحب أن اتسلّى بالموسيقى. ارفض قولبة نفسي في ركن موسيقي محدد. ربما حشرية التمثيل التي أملكها والتي درستها تحمسني للبحث عن ألوان منوعة وألا أحصر صوتي في خانة واحدة.

■ هل للكلمة دورها في اختيار اللون الموسيقي؟

□ نعم. عندما أغرم بالكلمة فهي التي تحملني إلى الموسيقى واللحن.

■ هل تنساب كلمات الأغنيات لديك بسهولة؟

□ اكتشفت أني أكتب الكلمات صدفة. كنت أقود سيارتي، فإذا بي أمام أغنية كلمة ولحناً. ومن ثم صارت الموضوعات تتوالى، إنما ليس بغزارة. تأتيني الكلمات والألحان من الله.

■ وماذا عن التوافق الفني على صعيد التوزيع مع الفنان مايك ماسي؟

□ نحن زملاء دراسة في الجامعة. وزملاء في الحلم الموسيقى حيث تشاركنا فيه كثيراً. كتبت في البوم مايك ماسي أكثر من أغنية وكان طبيعياً أن يتولى توزيع اول عمل غنائي لي.

■ كيف لك أن تكوني موجودة كفنانة لها أحلام خاصة دون أن تدخل في الفن التجاري؟

□ من المفروض أولا أن اعرف ماذا اريد. إن كنت أرغب بالشهرة فثمة طريق مختلف يمكنني سلوكه مهنياً. ابحث أن أكون حقيقية مع ذاتي وأن أتمكن من التعبير عن نفسي سواء في الموسيقى أو المسرح، وربما غيرها من الفنون. التصالح مع ذاتي هدفي في الفن.

■ ألا تغيرين من الذين يحققون الشهرة بسهولة؟

□ لو كانت هدفي لا شك كنت سأغير. لا أعمل للشهرة، لكني اجتهد لأتقدم في فني. هدفي الأول هو التعبير واكتشاف الجديد في الفن، ومزيد من الخبرة.

■ هل تضعين مخططاً لحضورك الفني؟

ـ لا شك، إنما على مدى قريب. أمشي خطوة خطوة وأعرف ما اريده في كل عام. قبل ايام انتهى حفل ذي بلاس، أنا الآن في راحة قصيرة بعدها اعمل على مشاريع جديدة.

■ صدمتني عندما غنيت «انتحر الحب» كم هذا حقيقي؟

□ «لاء ولووو» في الاغنية فقط انتحر الحب. الأغنية وليدة لحظة.

■ في بعض اغنياتك روح دعابة فهل هكذا تتعاملين مع الحياة؟

□ هذا ما بدأ ينمو في كتاباتي مؤخراً وبوضوح. مع مزيد من العمر يبحث أحدنا عن السعادة. ما من أمر يستحق أن يذهب الوقت، أو أن نعيش بقلب حزين. ومع ولادة ابنتي هذا العام وهي الأولى في حياتي وجدت نفسي في بحث حثيث عن الفرح والسعادة.

■ وماذا بعد حفل ذي بلاس؟

□ هي سلسة حفلات بدأتها في جنيف ومن ثم بيروت. أفكر في حفلات أقل حجماً، ولا ارغب بالغياب لسنة حتى اعود بحفل كبير. اذاً المشروع حفلات صغيرة يحمل كل منها عنواناً معيناً. وهكذا سيكون اللقاء مع الناس من خلال محطات صغيرة خلال العام المقبل.