﻿

﻿وفاة أربعة أشخاص في حادث في أكبر ملاهي أستراليا

Oct 26, 2016

سيدني ـ د ب أ: أفادت الشرطة الاسترالية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم الثلاثاء جراء حادث في إحدى ألعاب المغامرات في مدينة الملاهي «دريم وورلد» في استراليا. وقالت الشرطة في بيان: «تجري الشرطة حالياً تحقيقاً بشأن حادث وقع في مدينة ملاهٍ في منطقة /جولد كوست/ … وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بالغين».
وأضاف البيان أن «الشرطة وخدمات الطوارئ لا تزال متواجدة في الموقع، وليست هناك معلومات أخرى يمكن الإدلاء بها في هذه المرحلة».

﻿وفاة أربعة أشخاص في حادث في أكبر ملاهي أستراليا

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left