وفاة أربعة أشخاص في حادث في أكبر ملاهي أستراليا
Oct 26, 2016
سيدني ـ د ب أ: أفادت الشرطة الاسترالية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم الثلاثاء جراء حادث في إحدى ألعاب المغامرات في مدينة الملاهي «دريم وورلد» في استراليا. وقالت الشرطة في بيان: «تجري الشرطة حالياً تحقيقاً بشأن حادث وقع في مدينة ملاهٍ في منطقة /جولد كوست/ … وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بالغين».
وأضاف البيان أن «الشرطة وخدمات الطوارئ لا تزال متواجدة في الموقع، وليست هناك معلومات أخرى يمكن الإدلاء بها في هذه المرحلة».
وفاة أربعة أشخاص في حادث في أكبر ملاهي أستراليا