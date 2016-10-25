﻿وفاة أربعة أشخاص في حادث في أكبر ملاهي أستراليا

سيدني ـ د ب أ: أفادت الشرطة الاسترالية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم الثلاثاء جراء حادث في إحدى ألعاب المغامرات في مدينة الملاهي «دريم وورلد» في استراليا. وقالت الشرطة في بيان: «تجري الشرطة حالياً تحقيقاً بشأن حادث وقع في مدينة ملاهٍ في منطقة /جولد كوست/ … وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بالغين».

وأضاف البيان أن «الشرطة وخدمات الطوارئ لا تزال متواجدة في الموقع، وليست هناك معلومات أخرى يمكن الإدلاء بها في هذه المرحلة».