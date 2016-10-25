﻿مكتبة في القاهرة تتيح لزوارها الصراخ للتخفف من ضغوط الحياة

القاهرة ـ رويترز: في محاولة للتخفف من ضغوط الحياة اليومية التي لا تنتهي يتجه شبان مصريون حالياً إلى (غرفة صراخ) لإبعاد شبح الإحبــــاط عن أنفسهم وتخليصها من الطاقة السلبية وتجديد نشاطهم.

وتقع غرفة الصراخ – وهي عازلة للصوت – داخل مكتبة (باب الدنيا) غربي القاهرة وهي مُجهزة بمجموعة طبول بما يسمح لرواد الغرفة بقرعها للتخلص مما يقلقهم.

وقال أحمد شرف أحد المترددين على الغرفة من رواد المكتــــبة إنك عندما تدخــــل الغرفة تشعر «كأنك دخلت دنيا ثانية بدون الموبـــايل (الهاتف المحمول) وبدون أي حـــــاجة ممكن تؤثر عليك.» ويقول عبد الرحمن ســعد مالك المكتبة التي تقع فيها غرفة الصراخ إنها أول غرفة من نوعها في الشرق الأوســـــط وإن الفكرة قوبلت بردود فعل متـــباينة عندما عُرضت لأول مرة على الجمهور. ويقدم سعد خدمة لزواره تتمــثل في قضاء عشر دقائق في غرفة الصراخ دون مقابل.

وقال محمد الضبابي أحد المترددين على الغرفة «كنا ندخل نعزف موسيقى بعدما بدأت تجهز كغرفة صراخ والموضوع اختلف قليلاً. فالغرض نفسه أكثر إثارة، فدخلت وجربت كنت ساعتها بالفعل بالصدفة… مضغوط جداً فطلعت لقيت نفسي مرتاحاً بنسبة ضخمة جداً.» ويضيف أن تخفيف الضغوط مكنه من رؤية حلول أوضح لمشاكله.