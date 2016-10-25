﻿حبس استرالي 15 عاما لإدانته بالاعتداء الجنسي على قاصرات إندونيسيات

دينباسار (إندونيسيا) ـ د ب أ: ذكرت تقارير الثلاثاء أنه صدر حكم بسجن استرالي / 70 عاماً/ لمدة 15 عاماً لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات في جزيرة بالي الإندونيسية. وقضى القضاه في محكمة دينباسار الاثنين بإدانة روبرت اندرو فيديس اليس «بتكرار ارتكاب أعمال منافية للآداب بحق أطفال».

وقد أصدرت المحكمة أوامرها أيضا لروبرت بدفع ملياري روبيه (154 ألف دولار) أو قضاء ستة أشهر أخرى في السجن. وقال الادعاء إن روبرت اعتدى جنسياً على 11 فتاة منذ 2013 حتى تم القبض عليه في كانون الثاني/يناير. وقد سعى الادعاء لاستصدار حكم بسجنه 16 عاماً. وقد دافع روبرت عن أفعاله، ووصفها بغير المؤذية .وقال نشطاء حقوق الأطفال إن بالي أصبحت منذ أعوام ملاذاً للمتحرشين الأجانب بالأطفال من أسر فقيرة. وقد تم سجن ما لا يقل عن 8 أجانب لإدانتهم بالتحرش في بالي منذ 2001 .