﻿الموسيقى تعالج مشكلة القمامة في تونس!

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: استخدم فنان تونسي أسلوباً غريباً للفت نظر السلطات حول مشكلة القمامة التي باتت تشكل قلقاً في البلاد، حيث قرر العزف على آلة موسيقية داخل أحد مكبات للنفايات، في خطوة لقيت استحساناً كبيراً داخل البلاد.

وقام الفنان محمد لطفي الغربي بتصوير فيديو كليب يتضمن مقطوعة موسيقية يؤديها على آلة البيانو وسط مكب للنفايات في ولاية بنزرت (شمال) وخلال ساعات اجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي وحظي الفنان بإشادة عدد كبير من التونسيين. وقال في تصريح صحافي «لكلٍ طريقته في التعبير، وقد اخترت التعبير بالموسيقى وقمت بوضع بيانو أبيض اللون وسط القمامة التي لا نستطيع غض النظر عنها أو تناسيها، هذا واقع نعيشه ونريده أن يتغير نحو الأفضل».

وإثر التفاعل الكبير مع الخطوة التي قام بها الغربي، سارعت بلدية «بنزرت» إلى القيام بحملة نظافة واسعة في المنطقة، حيث أزالت جميع الفضلات المنتشرة في المدينة، بما فيها مكب القمامة الذي تم تصوير الفيديو كليب فيه.