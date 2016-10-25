﻿دواء أمريكي جديد لعلاج سرطان الرئة

واشنطن ـ رويترز: قالت شركة «ميرك أند كو» إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت على استخدام علاجها المناعي «كيترودا» في حالات معينة لم يسبق لها العلاج من سرطان الرئة ليصبح الدواء الوحيد الذي تم إقراره ضمن الخط الأول للعلاج.

وتمت الموافقة على استخدام الدواء في علاج مرضى سرطان الخلايا الرئوية غير الصغيرة النقيلي الذين يعانون من ارتفاع مستوى نوع من البروتين يعرف باسم (بي.دي-إل1) وهو معروف بأنه يثبط الجهاز المناعي. ويعمل كيترودا عن طريق تنشيط جهاز المناعة من خلال وقف التفاعل بين نوعين من البروتين هما (بي.دي-إل1) و(بي.دي-1). وتم إقرار استخدام الدواء من قبل للمرضى ممن خضعوا لجلسات علاج كيميائي لإصابتهم بسرطان الخلايا الرئوية غير الصغيرة النقيلي في مراحله المتقدمة.

وبعد الإعلان يصبح الدواء الذي تنتجه ميرك الوحيد الذي تم إقراره ضمن خطة الخط الأول لعلاج سرطان الرئة. وكان دواء اوبديفو الذي أنتجته منافستها بريستول مايرز سكويب قد فشل في اجتياز تجارب نهائية للحصول على الموافقة نفسها.

ويمكن للأطباء حالياً وصف أدوية لاستخدامات لم يتم إقرارها بعد لكن موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على دواء كيترودا يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المرضى الذين يستخدمونه.