توقيف رئيسي بلدية ديار بكر التركية رهن التحقيق

دياربكر (تركيا)- أ ف ب- أفاد مسؤولون أمنيون “وكالة فرانس برس″ مساء الثلاثاء أن رئيسي بلدية ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، أوقفا رهن تحقيق يتعلق بـ”الإرهاب”.

وأفاد مراسل “فرانس برس″ في المكان بأن عشرات من رجال الشرطة ومدرعات خفيفة لقوات الأمن وشاحنات مزودة بخراطيم مياه انتشروا حول مقرّ البلدية.

وأوقفت غلطان كيساناك في المطار وزميلها فيرات انلي في منزله، بحسب ما أشار مسؤولون لـ “فرانس برس″.

ويدير الاثنان معاً شؤون “عاصمة” جنوب شرق تركيا، الذي يشهد معارك بين قوات الأمن التركية ومتمردي “حزب العمال الكردستاني”.

وأسفرت تلك المعارك عن أضرار كبيرة في ديار بكر، وخصوصاً في حي سور التاريخي.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بملاحقة جميع النواب المحليين الذين يقدمون دعماً لوجيستياً لـ “حزب العمال الكردستاني”.

والشهر الماضي، علقت مهمات 24 رئيس بلدية بتهمة الارتباط بـ “حزب العمال الكردستاني”، واستبدلوا بمديرين مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.