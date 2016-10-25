الشرطة الأمريكية تقتل مشتبهين اثنين بتنفيذ “اعتداء مسلح”





واشنطن- الأناضول- قُتل مشتبهان اثنان بنيران الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، في ولاية ماريلاند، شرق البلاد، وذلك على خلفية تورطهما بعملية “اعتداء مسلح”.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الولاية، فإنّ عناصرها تلقّت معلومات حول وجود المشتبه بهما (أحدهما امرأة)، في فندق بمدينة إلكتون.

على إثر ذلك توجهت عناصر الشرطة إلى الفندق لتوقيفهما، على خلفية تورطهما بعملية اعتداء مسلح في ولاية ديلوير، وسط أمريكا، غير أنّ المشتبه بهما رفضا تسليم نفسيهما، وأشهرا سلاحهما بوجه الشرطة، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى قتلهما.

وأطلق جهاز الشرطة تحقيقاً موسعاً حول تفاصيل الحادث.