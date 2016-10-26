بوغدانوف: روسيا ستدرس طلب العراق وليبيا المشاركة في العمليات على أراضيهما حال طلبهما

موسكو- د ب ا- أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، استعداد روسيا لدراسة طلبات من العراق وليبيا بالمشاركة في العمليات ضد الإرهابيين في أراضيهما، في حال وردت مثل هذه الطلبات.

جاء ذلك في بيان صدر عن منتدى “فالداي” الدولي للحوار بنسخته الثالثة عشرة، والذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية، والذي شارك فيه بوغدانوف، حسبما ذكرت الثلاثاء وكالة سبوتنيك.

وأشير في البيان إلى أن “ميخائيل بوغدانوف أعلن كذلك أنه في حال ورود طلبات من سلطات العراق وليبيا بمشاركة روسيا في العمليات ضد الإرهابيين في أراضي الدولتين، فإن القيادة الروسية ستدرس مثل هذه الطلبات باهتمام”.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يشن منذ السابع عشر من الشهر الجاري عملية تحرير مدينة الموصل في شمال البلاد من إرهابيي تنظيم “داعش”، الذين استولوا عليها في 2014.

وفي ليبيا، تخوض قوات عملية البنيان المرصوص معارك لتطهير مدينة سرت من تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة في عام 2014.