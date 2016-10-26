اليابان ترفض مسودة مشروع قرار أممي لحظر الأسلحة النووية

طوكيو- د ب أ- صرح مسؤول ياباني رفيع المستوى ومصادر أخرى بأن اليابان قررت عدم تأييد مسودة مشروع قرار للأمم المتحدة، تحث على بدء المفاوضات في 2017 لحظر الأسلحة النووية.

وقال المصدر رفيع المستوى إن اليابان، الضحية الوحيدة في العالم للقنابل الذرية، ستدرس خياري الامتناع أو التصويت ضد مسودة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري؛ لأن ذلك الأمر لن يزيد سوى “تعميق الشرخ بين الدول النووية وغير النووية، ولا يمكن توقع إجراء مفاوضات مجدية تؤدي لتوقيع معاهدة”، حسبما أفادت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.

ورغم أن المسودة سيتم تبنيها بالأغلبية، فالولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لديها أسلحة نووية من المتوقع أن تقاطع المفاوضات.