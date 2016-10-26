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تغييرات واسعة في مناصب مدراء أمن الولايات في تركيا

Oct 26, 2016

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أنقرة- الأناضول- نشرت الجريدة الرسمية التركية الأربعاء قرارا يقضي بإجراء تغييرات في مناصب مدراء الأمن في عدد من الولايات التركية.

ووفقا للقرار تم نقل مدراء أمن 34 من ولايات تركيا الـ81 إلى المركز في أنقرة وتعيينهم كبار مفتشين، بينهم مدراء أمن أدي يامان وأنطاليا وهكاري وهطاي وإغدير وكليس وماردين وموش وديار بكر وسيعرت وسيواس.

وعين مديرا أمن ولايتي قهرمان مرعش وريزا نائبين لمدير الأمن العام.

كما تم نقل مدراء أمن 24 ولاية إلى ولايات أخرى، وعين 37 ضابطا في مناصب مدراء أمن ولايات للمرة الأولى.

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