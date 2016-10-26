إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيًا بينهم ناشط في المقاومة الشعبية

رام الله- القدس المحتلة- الأناضول- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتقال 13 فلسطينيًا، بينهم قيادي في حركة المبادرة الوطنية.

وقال جيش الاحتلال في بيان وصل الأناضول نسخة منه صباح اليوم “قامت قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال 13 فلسطينيًا، بينهم 10 قاموا بنشاطات شعبية إرهابية”، على حد تعبير البيان.

وأضاف، أن الاعتقالات تركزت شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.

وأوضح البيان، أن من المعتقلين نشطاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جانبه، قال مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية (حركة مقاومة شعبية): “إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت القيادي في المبادرة والناشط في المقامة الشعبية صلاح الخواجا من مسكنه بمدينة بيتونيا غرب رام الله”.

وأضاف البرغوثي في بيان صحفي وصل الأناضول أن “الاعتقالات والقمع لن تكسر إرادتنا أو تصميمنا وتصميم حركة المبادرة على مواصلة الكفاح من أجل حرية شعبنا”.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وشبان خلال اعتقال الخواجا، استخدم خلاله الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن عددًا من المواطنين “أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقدم العلاج لهم ميدانيًا”.

وتشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي اعتقالات إذ تشير الإحصائيات اليومية إلى وجود نحو 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.