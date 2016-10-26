بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

شيكاغو- الأناضول- بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عدة ولايات تمنح الإمكانية للناخبين للإدلاء بأصواتهم، قبل موعد الانتخابات المحدد في 8 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وتسمح 37 ولاية أمريكية بالتصويت المبكر في الانتخابات، ويختلف تاريخ بدء التصويت بين ولاية وأخرى.

ويتوقع أن يدلي 46 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، الذي يمكن إجراؤه عبر البريد أيضًا.

ولاحظ مراسل الأناضول في مدينة شيكاغو التابعة لولاية إلينوي، إقبالًا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع المبكر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رقم 58، هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وسيصبح الفائز منهما الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة، ويتيح الدستور الأمريكي تولي منصب الرئاسة لفترتين فقط كحد أقصى، 4 سنوات لكل فترة رئاسية.