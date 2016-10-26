قائد بالبيشمركة يؤكد الهجمات التركية على تنظيم الدولة في شمال العراق

أربيل- د ب أ- أكد قائد رفيع المستوى في قوات البيشمركة الكردية شن الجيش التركي هجمات على مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في شمال العراق.

وقال اللواء نور الدين حسين هركي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن مدفعية ودبابات تركية قصفت داعش خلال الأيام الماضية بناء على طلب من البيشمركة على خط المواجهة حول منطقة بعشيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هركي يتولى قيادة قواته في تلك المنطقة.

وأضاف هركي: “أبلغنا الأتراك بالأهداف، وتولوا هم القصف”، موضحا أن الهجمات كانت “دقيقة للغاية”.

وذكر هركي أن الجيش التركي قصف تنظيم الدولة أيضا أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن جنودا أتراكا ينتشرون منذ فترة طويلة في المنطقة ويتولون تدريب ميليشيات محلية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن الاثنين أن القوات التركية قتلت منذ بدء العملية العسكرية على مدينة الموصل، معقل داعش في شمال العراق، 17 من مسلحي داعش عبر القصف المدفعي.

وفي المقابل، نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تلك البيانات، معتبرا انها عارية عن الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن العراق طالب أكثر من مرة بانسحاب الجنود الأتراك، وهو ما ترفضه تركيا.

وبدأ الجيش العراقي ومقاتلو البيشمركة الأكراد مطلع الأسبوع الماضي هجوما على داعش في الموصل، وتقدموا شرقا لبضعة كيلومترات على حدود المدينة حتى الآن. وتطالب تركيا بالقيام بدور في تحرير الموصل.