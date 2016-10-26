استراليا تستعد لتدفق مقاتلين أجانب عائدين من سوريا والعراق

سيدني- د ب أ- ذكر وزير استرالي الأربعاء أن السلطات الاسترالية تستعد لتدفق مقاتلين أجانب عائدين من سوريا والعراق، والذين من الممكن أن يشكلوا خطرا على المجتمع.

وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان في سيدني إنه نظرا لاستمرار تعرض تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي للهزيمة العسكرية في سوريا والعراق “سوف تتغير طريقة عمله المعتادة ليصبح تنظيم إرهابي سري”.

وأضاف أن هؤلاء الذين لم يقتلوا سوف يسعون إلى العودة إلى بلادهم الأصلية ومواصلة مساعيهم، مضيفا أن هؤلاء يمكن أن يكون بينهم “عدد من الأستراليين” ذوي “الخبرة العسكرية الطويلة والالتزام المتعمق تجاه قضية الدولة الإسلامية داعش”.

وذكر كينان في كلمة بمعهد لوي، وهو مؤسسة أبحاث أسترالية: “لابد أن نكون مستعدين باستراتيجيات لحماية سلامة مجتمعاتنا ورعاية أطفالنا”.

وأضاف بالقول إن “الإرهابيين العائدين من منطقة سوريا/العراق من الممكن أن يتسببوا فى مخاوف أمنية خطيرة – لا سيما إذا تكرر لدينا ما حدث لدى عودتهم من أفغانستان”.

وقال كينان إن 30 استراليا كانوا قد سافروا إلى أفغانستان وباكستان للحصول على تدريب في معسكرات للإرهابيين، أو للقتال، في الفترة من عام 1990 إلى 2010.

وعاد 25 منهم ، وتورط 19 شخصا من العائدين في أنشطة مزعجة للأمن، حيث أدين ثمانية منهم بعد ذلك بجرائم تتعلق بالإرهاب.