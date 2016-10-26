موسكو: مستعدون لاستئناف هدنة حلب بعد الحصول على ضمانات

موسكو- د ب أ- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد موسكو ودمشق لاستئناف الهدنة الإنسانية بحلب بعد الحصول على ضمانات منظمات دولية حول إخلاء الجرحى والمدنيين من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف الأربعاء أن “القوات الجوية الروسية والسورية تلتزم على مدى ثمانية أيام بحظر التحليقات على بعد أقل من 10 كيلومترات من مدينة حلب.

وهناك ستة ممرات إنسانية وكذلك نقاط لتوزيع وجبات غذائية ومساعدات طبية أولية فتحت للمدنيين النازحين من الأحياء الشرقية لحلب على مدار 24 ساعة”.

وأكد أن روسيا مستعدة بالتعاون مع السلطات السورية لاستئناف “الهدن الإنسانية” في حلب بعد الحصول على “ضمانات منظمات دولية حول الاستعداد لإخراج المرضى والجرحى والمدنيين من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون”.